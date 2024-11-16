兩岸古風舞蹈秀‧有片｜《月下青禾》：搖曳生姿爆發生命力和希望

「國潮」之風吹遍兩岸三地。在金秋十月，一眾台港澳舞蹈網紅齊聚上海多個「打卡點」，在一座現代大都市裏以中華傳統舞蹈會友，演繹獨特的古風之美。香港01將陸續報道該活動的盛況。



表演作品之一的《月下青禾》由李思儀演出。



台港澳舞蹈網紅齊聚上海以中華傳統舞蹈會友。（兩岸古風舞蹈秀）

台港澳舞蹈網紅齊聚上海以中華傳統舞蹈會友。（兩岸古風舞蹈秀）

台港澳舞蹈網紅齊聚上海以中華傳統舞蹈會友。（兩岸古風舞蹈秀）

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身著飄逸的漢服、手拿紙扇或鼓，青年舞者在現代混凝土建築中翩翩起舞。行雲流水的舞姿既寄託著對傳統文化的傳承，同時也展現年輕人的創意，成為一場視覺與心靈的雙重盛宴。

該活動名為「兩岸古風舞蹈秀」，表演者為來自兩岸和港澳地區的青年舞蹈網紅，舉行表演的地點包括上海多個地標與歷史文化保護區，例如楊浦濱江、楊浦區圖書館、江灣體育場和上海體育大學綠瓦大樓等。