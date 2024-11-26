兩岸古風舞蹈秀‧有片｜《鼓月》：以鼓為筆、以月為墨的民間舞
撰文：許祺安
出版：更新：
「國潮」之風吹遍兩岸三地。在金秋十月，一眾台港澳舞蹈網紅齊聚上海多個「打卡點」，在一座現代大都市裏以中華傳統舞蹈會友，演繹獨特的古風之美。香港01將陸續報道該活動的盛況。
表演作品之一的《鼓月》由顧予晴演出，編導為陳雯。
+8
身著飄逸的漢服、手拿紙扇或鼓，青年舞者在現代混凝土建築中翩翩起舞。行雲流水的舞姿既寄託著對傳統文化的傳承，同時也展現年輕人的創意，成為一場視覺與心靈的雙重盛宴。
該活動名為「兩岸古風舞蹈秀」，表演者為來自兩岸和港澳地區的青年舞蹈網紅，舉行表演的地點包括上海多個地標與歷史文化保護區，例如楊浦濱江、楊浦區圖書館、江灣體育場和上海體育大學綠瓦大樓等。
兩岸古風舞蹈秀‧有片｜《美人絹紗》：婀娜多姿 舞態生風兩岸古風舞蹈秀‧有片｜《花開滿園》：衣袂飄飄 春色漫爛兩岸古風舞蹈秀‧有片｜《傾城佳人》：輕盈優美 眉目傳神兩岸古風舞蹈秀‧有片｜《木卡姆》：細味濃厚西域風情兩岸古風舞蹈秀‧有片｜《國姓大將軍》：陽剛沉穩之美兩岸古風舞蹈秀‧有片｜《月下青禾》：搖曳生姿爆發生命力和希望兩岸古風舞蹈秀‧有片｜《悠悠我心》：跨越千年的呼喚兩岸古風舞蹈秀‧有片｜《思君歸》：展現無盡思念的雙人舞兩岸古風舞蹈秀‧有片｜《秋風詞》：團扇之韻舞出濃厚傳統美感兩岸古風舞蹈秀‧有片｜《絲路長安》：婀娜舞姿重現漢唐盛世氣象視覺與心靈雙重盛宴 台港澳舞蹈網紅上海展飄逸古風舞姿最會唱中國歌的美國人？美女「唐伯虎」讓世界聽到「中國風」深圳舉辦首屆「觀唐·悅賞」2024文化盛會 漢服國風綻放盛唐華彩