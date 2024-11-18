第二屆「藝文香港」國際藝文博覽會12月19日至22日會展舉行

由紫荊文化集團主辦，中國對外文化集團、聯合出版集團協辦，集古齋、K11 ART FOUNDATION承辦，貴州茅台作為全球首席合作夥伴（Global Lead Partner）的第二屆「藝文香港」國際藝文博覽會，將於2024年12月19日至22日一連四日在香港會議展覽中心Hall 1E舉行。今屆「藝文香港」匯聚海內外眾多知名藝術家和多間知名藝術機構，融合現代數字光影技術，創造沉浸式非凡體驗，首次引入主賓省概念，推介貴州省多彩民族文化，旨在打造成為兼具「中國氣派、國際品牌、灣區風韵、香港特色」的藝術文化盛事。



主禮嘉賓合照（左起：趙東曉、林天行、傅偉中、程然、丁潔）

第二屆「藝文香港」顧問及執委會主席、聯合出版集團董事長傅偉中致辭

第二屆「藝文香港」顧問、香港藝術發展局主席霍啟剛視頻致辭

第二屆「藝文香港」顧問及執委會主席、聯合出版集團董事長傅偉中，第二屆「藝文香港」策展顧問、香港美協主席林天行，第二屆「藝文香港」參展藝術家、中國當代影像和跨媒介藝術家程然，第二屆「藝文香港」執委會秘書長、聯合出版集團副總裁、集古齋總經理趙東曉，第二屆「藝文香港」執委會常務副秘書長丁潔等嘉賓出席新聞發布會。第二屆「藝文香港」顧問、香港立法會議員、香港藝術發展局主席霍啟剛發表視頻致辭。

第二屆「藝文香港」顧問及執委會主席、聯合出版集團董事長傅偉中致辭時表示， 本屆博覽會以「藝融天下，文薈古今」為主題，特別邀請了來自世界各地的70多名藝術家，作品包括最有影響力的亞洲當代藝術家草間彌生2004年創作的標誌性作品，該作品曾在全球16家博物館中展出，說明藝文香港正在為越來越多的藝術家和公眾認可。今年還特別邀請貴州省作為本屆盛會的主賓省，不僅有侗族歌舞的「快閃」，還有「中國三大男高音」之稱的著名歌唱家莫華倫先生的現場獻唱，為觀眾帶來多彩貴州最獨特的藝術風情與深厚的文化底蘊。傅偉中相信，本屆博覽會的舉辦，將為香港建設中外文化藝術交流中心增添更多創新的活力。

第二屆「藝文香港」顧問、香港立法會議員、香港藝術發展局主席霍啟剛視頻致辭時表示，本屆博覽會旨在通過搭建多元共融的藝術橋梁，促進不同文化之間的交流互鑒。今次的展覽更是突破性地將數字藝術帶到現場，首次引入沉浸式數字光影藝術和引領潮流的生成藝術，聚焦傳統藝術的現代化、數字化表達，匯集數字投影、科技互動、虛擬現實等多種形式。展覽之外，還有一系列國際藝文論壇以及工作坊等活動，為觀眾提供與藝術家面對面交流的機會。霍啟剛相信，「藝文香港」將讓觀眾近距離感受藝術的魅力，體驗中西方文化交流的韻味，讓觀眾感受藝術之美、香港之美，助力香港打造「中外文化藝術交流中心」。

「藝文香港」致力打造兼具「中國氣派、國際品牌、灣區風韵、香港特色」的藝術文化盛會，積極參與香港建設「中外文化藝術交流中心」的蓬勃發展。2022年的首屆「藝文香港」反響熱烈，今屆「藝文香港」獲香港文聯、香港美協、香港書畫文玩協會、西泠學堂等多間文化藝術團體大力支持，廣邀70餘位海內外知名藝術家，帶來近200件繪畫、雕塑、攝影、裝置藝術、非遺、數字藝術等作品。今屆展會亮點紛呈，包括：

首度引入主賓省，帶來「多彩貴州」與歌舞「快閃」

今屆盛會首度引入主賓省概念，貴州省受邀作為首個主賓省，帶來一系列最具貴州地域代表性的繪畫和攝影作品，以及極具民族風的非遺手工作品，為觀眾帶來多彩貴州最獨特的藝術風情與深厚的文化底蘊。大會特邀18位貴州藝術家參展，30幅繪畫作品主要展現貴州的水光山色和人文風貌，還有17位非遺工藝大師、民俗藝術家帶來24件民族非遺工藝品，包括貴銀、貴繡、蠟染、服飾等，全面立體展現貴州「文化千島」的多彩文化基因。此外，貴州代表團的歌舞演員還將在香港上演一場別開生面的快閃活動，通過生動的民族歌舞表演，進一步展示貴州豐富的民族文化和藝術魅力。

打造香港及中西藝術展區，匯聚草間彌生等名家作品

香港作為東道主，此次香港藝術展區將重點展出香港9位藝術家及16位當代藝術家及工藝家的51件作品，包括嶺南派書畫代表饒宗頤的作品《漢人吉語花果四屏》、《敦煌簡體二言大對聯》，當代藝術家、設計師劉小康的裝置藝術作品《共生》系列等，展區既保留了東方藝術的筆墨韵味和意境，又融入了西方的構圖、色彩和空間表現手法，創造出獨具魅力的中西合璧之作。

中西藝術展區則圍繞「藝融天下 文薈古今」的主題，呈獻11位當代藝術家的55件佳作，其中包括中國工藝美術大師、國家級非遺銅雕技藝代表性傳承人朱炳仁的大型熔銅系列裝置作品、首度展出的美國藝術家Betty Woodman的雕塑作品《Kimono Ladies》、著名藝術家草間彌生的裝置藝術作品《再生時刻》等。另外，豔彩藝術家郭泰來的《易經》和《山海經》新水墨系列採用先進數字展示技術，首次以NFT形式發行；中國影像藝術家程然的影像作品作為生成藝術，以數字化形式為觀眾帶來全新的視覺體驗。本展區呈獻出中西文化相互交織、相互啟發所產生的無限可能與多元魅力。

齊白石數字光影藝術展首次入港，展現科技與藝術的無限魅力

由中國對外文化集團策劃的「天趣畫境——齊白石沉浸式數字光影藝術展」首度在境外展出，通過數字投影、科技互動、AR虛擬實境等光影藝術手法，讓觀眾在高達4米的巨型畫卷中沉浸式感受齊白石繪畫藝術之美。數字科技與藝術的跨界融合，不僅推動了傳統藝術的傳承與發展，更為觀眾開啟了通往藝術之美的大門，帶來了一場前所未有的藝術盛宴，展現了科技與藝術的無限魅力。

豐富多彩的國際藝文論壇及互動式藝術工作坊，現場可購心水好物

除了展覽，大會亦精心策劃了一系列國際藝文論壇，分別是主策展人焦天龍與藝術家朱炳仁對談「熔山鑄海——朱炳仁的銅藝術」；策展顧問林天行與陳順祥、周晉、李尤猛對談「香港與貴州藝術對話——地域文化與民族文化」；策展顧問皮力與藝術家程然、郭泰來對談「開放的藝術形式」，圍繞藝術創作的最新趨勢、文化產業的未來發展等話題展開深入探討。

此外，大會也設計了豐富多彩的藝術工作坊，包括西泠學堂特聘導師書法工作坊，朱炳仁拓銅畫手工體驗，郭泰來《豔彩山海經》圖畫現場臨創，劍河苗繡、水族馬尾繡刺繡技藝及苗族銀飾鍛制技藝展示等，為觀眾提供與藝術家面對面交流的機會，讓香港觀眾能夠近距離感受藝術的魅力，體驗文化韻味，進一步激發公眾對藝術的熱愛和追求。展會現場還專設特色文創售賣區，觀眾不僅可以選購到專為今屆「藝文香港」精心設計的限量版文創禮品，更有機會購得來自主賓省貴州的民族風情紀念品以及參展藝術家朱炳仁的創意周邊系列，這些文創產品製作精湛、風格獨特，極具收藏和觀賞價值，亦是對今屆「藝文香港」的美好紀念。