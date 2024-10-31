大師同奏千年名琴　古琴藝術文化如何薪火相傳？

古琴是中國最早的彈撥樂器之一，歷史可追溯至三千多年前，是「琴、棋、書、畫」四藝之首，在中國文化具特殊地位。

10月27日，由深圳廣播電影電視集團與中央民族樂團聯合主辦的「古韻今聲——中央民族樂團古琴之夜」在深圳保利劇院上演，中央民族樂團聯袂古琴名家集結傳世名琴，共奏古今名曲。

中央音樂學院古琴專業副教授、丹麥皇家音樂學院訪問學者趙曉霞，以及香港德愔琴社社長、香港中文大學古琴導師蘇思棣接受《香港01》訪問時，介紹了古琴發展的現況，他們又是如何傳承古琴藝術文化呢？



趙曉霞師從著名古琴大師李祥霆教授，現任中央音樂學院古琴專業碩士生導師。憑借藝術修養及音樂魅力，長年致力於古琴藝術的世界傳播。趙曉霞介紹，小時候也接觸過鋼琴、小提琴等樂器，直至9歲時初見古琴並聽了老師彈奏的樂曲，才對此產生興趣並決定學古琴，「彈了以後我就覺得這個樂器跟平常其他樂器聽起來特別不一樣，它的聲音非常獨特，很悠遠，好像一下子抓住我的心」。

中央音樂學院古琴專業副教授趙曉霞。（林芷瑩攝）

2003年，古琴藝術入選聯合國教科文組織《人類非物質文化遺產代表作名錄》，才讓愈來愈多人認識古琴。趙曉霞提到，小時候未識古琴時，她也搞不清楚古琴跟古箏的區別，「我們那會兒背琴出去，在大街上大家是不知道你拿的是什麽樂器的」；相反，現在大眾對古琴愈來愈不陌生，「所以我覺得剛好是特別幸運趕上了古琴慢慢復甦的很好的年代」。

香港以業餘琴人居多，內地則有較多主修古琴演奏的音樂系學生。趙曉霞表示，在考入中央音樂學院附中時，基本上已經定好自己的職業方向或事業方向，「就是要跟古琴相伴一生了」，因此在中央音樂學院畢業後，她選擇留校任教，全身心投入到古琴藝術當中，希望將古琴在全國乃至全世界普及推廣。

九霄環佩，清音悠遠

在本次的古琴音樂會上，除了演奏多首古琴名曲，聽眾更有幸欣賞擁有1268年歷史的唐琴「九霄環佩」奏出的樂曲。

唐琴·九霄環佩至今已有1268年歷史。（林芷瑩攝）

「九霄環佩」傳為大唐著名斫琴世家雷氏所斫，製作於唐肅宗登基之元年（公元756年），琴背池上方刻篆書「九霄環佩」四字，池下方刻篆文「清和」大印一方，另有刻印兩方：「汾陽後裔郭京家藏」、「東坡蘇軾珍賞」。這張1268歲「高齡」的唐琴現為何作如先生收藏。2023年4月，法國總統馬克龍訪華會晤期間，聆聽了該琴跨越時代的「清和」之音。

趙曉霞介紹，「九霄環佩」有天下第一琴的美譽，琴身外形高貴典雅，音色寬廣雄渾，與一般古琴的細膩委婉不同。對於彈奏者來說，「九霄環佩」並不特別好上手，若指力或對音色理解、審美與這張琴不一致，可能不太能夠彈出來，但真正彈到時會覺得它的手感音色，還有經過千年沉澱的韻味都是層次非常豐富。而且，一般樂器的高音會比較緊、比較窄，但「九霄環佩」的高音區明顯會比低音區還要更通透，「這個也是它的神奇絕妙之處」。

趙曉霞介紹，「九霄環佩」的琴身外形高貴典雅，音色寬廣雄渾，與一般古琴的細膩委婉不同。（林芷瑩攝）

趙曉霞彈奏「九霄環佩」。（林芷瑩攝）

傳承要一輩子去做

對於古琴在內地的發展情況，趙曉霞認為，目前還是一派繁榮的景象，並提到互聯網統計的數據顯示，全球有超過300萬人學習古琴，「這樣的數字對於古箏或者鋼琴、二胡、小提琴不算什麽，但對於古琴來說簡直是難以想象」。

她介紹，早年學習古琴的大多是成年人，他們有一定文化底蘊，但近年的學琴者愈來愈低齡化，很多家長會帶小朋友學習古琴，但他們都是發自內心的熱愛，被古琴音樂的文化和藝術魅力所吸引。

趙曉霞在「古韻今聲——中央民族樂團古琴之夜」上彈奏九霄環佩。（主辦方供圖）

趙曉霞認為，傳承古琴的藝術文化是一輩子都要去做的事。（林芷瑩攝）

趙曉霞認為，傳承古琴的藝術文化「是一輩子都要去做的」，自己更要不斷的去挖掘、學習。古琴不僅是琴器，還包括幾千年沉澱下來的經典琴曲都值得去考究、理解和演示，包括它的文化背景，比如琴學理論、打譜等等，「我覺得這輩子都學不完」，與學生分享時更是教學相長的過程。

她又稱，古琴藝術最寶貴的是幾千年來沉澱下來的寶貴理解和財富，希望大家能夠以傳統的基礎為核心，只有將傳統的古琴藝術學好、學精後，才做國風音樂或其他藝術形式、創新，「這個也是一個符合時代發展的必然，所以我覺得尊重傳統，腳踏實地，然後投身於此」。

彈古琴、寫書法有異曲同工之妙

上世紀四、五十年代，本來散居南北的文人學者因時局變遷南下，傳統古琴文化不僅被保留，香港的古琴活動亦開始活躍起來。

香港德愔琴社社長、香港中文大學古琴導師蘇思棣。（林芷瑩攝）

德愔琴社社長蘇思棣是香港古琴界翹楚，也是香港上世紀最重要的古琴傳授者蔡德允的得意弟子。除了古琴，他也擅長簫笛、書法、國畫等。對蘇思棣而言，古琴的運指和寫書法時也有一些共通之處，例如寫書法時會用毛筆、宣紙，當毛筆在宣紙上拉動時，會有一種拉力拉住毛筆，而這種拉力在彈奏古琴時也會出現，當手指在琴弦上移動時能感受到琴弦的摩擦力。另外，寫書法、畫畫時的落筆會有不同的方向、力度以及收筆，彈奏古琴也有不同的方向、力度、速度去取音，「呢種變化其實同毛筆喺紙上面落筆喺非常相似」。

現今的古琴會採用更光滑、更耐用、拉力更強的金屬弦，但蘇思棣仍然沿用最傳統的絲弦。他介紹，與金屬弦相比，絲弦會更敏感脆弱，但琴者以不同的落指角度、力度去彈奏時，絲弦會帶來非常細緻的反應，而且絲弦的震動不大，卻比金屬弦維持更久，因此餘音會更長，「 （發出的聲音）更柔和、細膩，內容會更加豐富」。

蘇思棣沿用最傳統的絲弦。（林芷瑩攝）

古琴如朋友，更似知己

蘇思棣曾經用「朋友」來形容自己與古琴的關係。他介紹，朋友需要互相理解，琴者同樣要了解古琴，譬如琴在四季的狀態，絲弦是否有鬆動、斷裂等，「好似喺春天好潮濕嘅時候，琴可能有機會吸咗好多水汽，狀態就會好差，共鳴唔係好理想」，當琴者感覺到或者知悉琴的狀態後，就需要細心留意、關心古琴，猶如關心朋友一樣。蘇思棣相信，若以此態度對待古琴，琴會帶來寶貴的回報，在彈奏時發出的聲音會更為悅耳。

古琴如朋友，但有時更似知己。蘇思棣稱，朋友中並非每個人都可以成為知己，古琴如是，當以朋友的身份了解古琴後，有時候古琴也會向琴者反饋，正如知己般會互相提攜、互相提高能力，琴者便可依據這張琴的特性加以探索，彈奏出更獨特的樂聲。

蘇思棣認為古琴如朋友，但有時更似知己。（林芷瑩攝）

蘇思棣在「古韻今聲——中央民族樂團古琴之夜」上獨奏《瀟湘水雲》。（主辦方供圖）

古琴為香港非物質文化遺產項目，近年更吸引不少年輕人學琴。與其他琴館不同，蘇思棣堅持以傳統方式傳授古琴，採用一對一教學模式，亦鮮有收年幼學生。他認為，小朋友的手掌、手指、關節等仍在發育階段，同時他們的心智、思想亦未成熟，難以理解古琴樂曲的意境。

對於要如何傳承古琴藝術，蘇思棣相信萬物皆有緣，總有機會遇到有吸收力、理解力、人品好的學生，自己更是重質不重量，並不強求要收大量學生，「我覺得學得好，同埋好多人學呢兩樣野，暫時我係傾向於學得好」。