唐代戍邊西域官兵生活曝光　烽火台內竟藏愛情文學名句

唐朝是中國歷史上最強盛的王朝之一，為保護疆域邊界，唐軍在西域地區設置了大量烽燧（烽火台），並派駐官兵戍邊。2019年，新疆尉犁縣的「克亞克庫都克烽燧」考古發掘取得重大進展，出土了許多唐朝戍邊官兵使用的物品和珍貴文書，甚至發現了史書未載的「掩耳守捉」，為研究唐代西域軍事與生活提供了全新視角。



「克亞克庫都克烽燧」位於新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州尉犁縣，屬唐代安西都護府防禦體系的一部分。根據央視節目《中華國寶》介紹，這座烽燧由圍牆和半地穴式建築組成，是唐軍用來監控吐蕃等外敵的重要軍事據點。為配合巴音郭楞長城維修保護工程，新疆考古研究所於2019年展開正式發掘，出土了大量唐玄宗時期的文書、木簡、鎧甲，以及草料、紡織物等生活用品。

圖為新疆的「克亞克庫都克烽燧」遺址。（中新社）

考古隊特別指出，其中一件寫有唐玄宗年號「開元」的文書，不僅記錄了唐軍官兵的姓名與軍事任務，還揭示了戍邊軍事單位「掩耳守捉」的存在。這一名稱在《新唐書》等史料中並無記載，是考古學界的全新發現，證明了唐朝在邊疆設立更加細化的軍事管轄機構。

令人驚喜的是，部分文書還書寫有唐代文學作品的片段。例如，節目介紹其中一件經過修復的出土文書，文中寫有出自古代愛情悲劇小說《韓朋賦》的「呼天何益，踏地何晚，四馬一去，何時可返」詞句，顯示這些中原文化經由戍邊官兵傳入西域地區。這些文字不僅記錄了軍事活動，也為研究唐代文化在邊疆的流傳提供了寶貴線索。

此外，文書中出現了「先天三年」的年號，考古專家推測，由於唐玄宗在先天二年改元「開元」，但消息因路途遙遠未及傳遞至邊防軍，使得官兵誤記為「先天三年」。這反映了唐朝邊疆的交通與信息傳遞挑戰，也為學術界提供了新的研究課題。

除了文書與軍事物品外，考古隊還發現了豐富的生活遺跡，包括紡織品、織漁網工具、大量魚骨及羊、牛、驢、駱駝的骨骸，甚至還有紅柳枝編織的小捕獸夾，以及蔥、桃、杏等植物遺跡。這些發現或將重現唐代邊防官兵的飲食結構與日常生活細節。

克亞克庫都克烽燧的發掘，不僅還原了唐代西域軍事的宏觀面貌，也為研究唐朝官兵的生活細節與文化傳播提供了豐富的實物證據。