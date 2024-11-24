古典文學研究大家葉嘉瑩逝世享年100歲　曾捐數千萬身家弘揚詩教

央視報道，據南開大學，古典文學研究學者、南開大學講席教授葉嘉瑩，於11月24日（周日）去世，享年100歲。



古典文學研究學者、南開大學講席教授葉嘉瑩，於2024年11月24日去世，享年100歲。（《澎湃新聞》）

1924年7月，葉嘉瑩出生於北京的一個傳統書香世家，讀中學時抗戰爆發、北平陷落，在後方工作的父親失去聯繫。讀高中時母親因開刀治病，在回北京的火車上去世。1941年至1945年，她就讀於輔仁大學國文系，受業於詩詞大師顧隨先生，專攻古典文學，這段求學經歷激起她一生致力於古典文學的決心。

1948年，葉嘉瑩與丈夫在南京結婚後，遷居台灣。但又遭遇白色恐怖，生下第一個女兒才四個月，丈夫就被懷疑「通共」而入獄。第二年在中學教書的她，連同不滿周歲的女兒，跟校長和幾位同事一道也被抓進監獄，出來後寄居別人家中。1976年，她的女兒女婿因車禍離世。

經歷過種種難以承受的苦難後，正是她熱愛的古詩詞的力量幫助她度過一次次難關。20世紀50年代起在台灣大學、淡江大學、輔仁大學任教。她還將中國的傳統文化，傳播到了國外。60年代應邀赴美國哈佛大學和密歇根州立大學任客座教授。1969年移居加拿大，任加拿大不列顛哥倫比亞大學終身教授，1991年當選加拿大皇家學會院士。

1979年，葉嘉瑩開始回國講學，先後在北京大學、南開大學等數十所高校授課。「1978年，我申請回國教書。那時國內正是『文革』之後，百廢待興，大學招生恢復不久，師資比較缺乏。大學老師每月的工資只有幾十塊錢。因此，我自付旅費回來教書，不要任何報酬」。1978年暮春，葉嘉瑩在報紙上看到，內地的學校需要教師，便即刻給國家教委寫了一封申請信，她希望不要任何報酬回國教書。1979年開始，葉嘉瑩每年假期都會從加拿大回到國內，輾轉各地數十所大學講學，如此奔波30多年。直到2014年，葉嘉瑩選擇定居南開，而她嘔心瀝血寫成的19部有關詩詞的著作，成為傳承中華傳統文化的經典之作。

葉嘉瑩憑藉對中國傳統文化的貢獻，於2008年榮獲首屆「中華詩詞終身成就獎」、2012年獲聘中央文史研究館館員、2016年獲年度「影響世界華人大獎」終身成就獎、2021年入選「中國捐贈百傑榜」課題組發布的十年致敬人物及感動中國2020年度人物等榮譽。

2018年，葉嘉瑩宣布捐贈畢生積蓄1857萬元給南開大學，設立「迦陵基金」，志在面向海內外弘揚中華詩教。後再次向南開大學捐贈1711萬元。在她捐款後，接受記者採訪時表示，「我本來也沒有要他們公布，捐了就是捐了。我覺得這些人很無聊，眼睛裡只有錢」。

傳承中國古詩詞，是這位葉嘉瑩終其一生去做的事，「以無生之覺悟，做有生之事業」。其一生創作、讀研、教學古詩詞，受到後輩的敬仰。

葉嘉瑩著有《杜甫秋興八首集說》、《王國維及其文學批評》、《中國詞學的現代觀》、《唐宋詞名家論稿》等數十部作品。

前任國務院總理溫家寶曾這樣評價到葉嘉瑩，稱「先生從事教育事業近七十年，培養了一大批中國傳統文化和古典文學的人才，深受學生愛戴，可謂桃李滿天下。七十年來，先生一邊孕育桃李，一邊從事研究，為傳播中國文化作出重要貢獻」。