內地2024十大潮語：「city不city」上榜　鄭欽文是「小孩姐」？

在互聯網快速發展的背景下，大量網絡用語誕生並被廣泛使用，其中部分網絡用語已然融入人們的現實生活，成為大眾流行語的一部分。

周一（12月2日），國家語言文字推廣基地、語言文字權威期刊《咬文嚼字》發布「2024年十大流行語」，即全年度互聯網和大眾媒體中出現頻率最高的十大熱詞。

包括「數智化、智能向善、未來產業、city不city、硬控、水靈靈地、班味、鬆弛感、銀髮力量、小孩哥/小孩姐」。



數智化、智能向善、未來產業

今年人工智能引領的高科技發展迅猛。（視覺中國）

今年人工智能引領的高科技發展迅猛。據介紹，「數智化」為數字化和智能化的融合體，是新型工業化的鮮明特征，是形成新質生產力的重要途徑。

「智能向善」指人工智能的發展必須有利於更好增進人類福祉，既能夠推動產業變革和經濟發展，又能夠讓社會更加美好。

「未來產業」則包括未來制造、未來信息、未來材料、未來能源、未來空間和未來健康等新賽道。

city不city

在上海擔任導遊的外國網紅「保保熊」和妹妹在內地旅遊，每到一處就會拍攝影片說，「妹妹，City不City啊？」、「好City啊～」來分享旅遊心得。（網上圖片）

在上海擔任導遊的外國網紅「保保熊」和妹妹在內地旅遊，每到一處就會拍攝影片說，「妹妹，City不City啊？」、「好City啊～」來分享旅遊心得。（網上圖片）

今年，美國博主保保熊一句「city不city」火遍中國，「很city」是指一個地方很城市化，亦指東西讓人感到非常刺激、活潑、開心的感覺。

7月4日，外交部發言人毛寧還對此回應，「很高興看到外國朋友們在中國享受美景美食，中國就在這裏，歡迎大家來！」

有語言文字專家指出，「city不city」衍生出時髦、洋氣、現代化。中國實施144小時過境免簽政策，讓越來越多的外國遊客在中國發出「好city啊」的感嘆。

硬控

「硬控」一詞源於遊戲。（示意圖片/《王者榮耀》宣傳照）

源於遊戲的「硬控」一詞，在2024年變成了擁有魅力和吸引力的正面表達。語言文字專家分析，網絡上常說的「硬控我×秒」、「××硬控我×分鐘」，意思是某種事物非常吸引人，讓人短期內完全淪陷、身不由己，常用於形容某個事物或現象對人們產生強烈吸引力，讓人無法不關注。

水靈靈地

南韓女團LE SSERAFIM成員洪恩采，在一檔的節目裏手舉一本書並介紹說，「這樣看，我就這麼水靈靈地在中間，周圍都是可怕的姐姐。」（網上圖片）

南韓女團LE SSERAFIM成員洪恩采，在一檔的節目裏手舉一本書並介紹說，「這樣看，我就這麼水靈靈地在中間，周圍都是可怕的姐姐。」

其實，洪恩采說的韓文詞為「똘망똘망」，本意有「閃閃發光地」的意思，但被中文字幕翻譯成「水靈靈地」。其後更迅速走紅內地網絡，被用於形容人漂亮而有精神、動植物等潤澤有生氣，也可以用來自我調侃和自嘲。

班味、鬆弛感

「班味」指的是上班壓力過大的人們眼神疲憊、面容憔悴。（視覺中國）

「班味」指的是上班壓力過大的人們眼神疲憊、面容憔悴。這一詞語走紅，源自網文《一旦上過班，你的氣質就會改變了》。網民不僅熱議「班味」，也喜歡分享「去除班味」的方法，如旅遊、休假、社交、文娛等。

而與「班味」相反，備受追捧的「鬆弛感」，則指遇事能從容應對、善待自己、不慌張、不焦慮，這是人們向往的狀態。

銀髮力量、小孩哥/小孩姐

巴黎奧運網球女單冠軍鄭欽文就是是位「小孩姐」。（GettyImages）

「小孩哥」潘展樂。（微博@潘展樂）

「銀髮力量」指老年群體在社會各個領域產生的不可忽視的力量，既老有所養、老有所樂，又老有所為，年齡不能阻擋「銀髮族」活力四射。

而「小孩哥/小孩姐」指的是在某方面具有過人才能的孩子。巴黎奧運會上，「中國軍團」湧現一批「小孩哥/小孩姐」，年紀雖小卻擁有非凡才能和心理素質，未來可期。