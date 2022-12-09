內地2022十大潮語：「栓Q」意為多謝？「退退退」竟能擊潰疫情？

隨著互聯網的高速發展，內地每年都會誕生眾多網絡用語，並漸漸融入人們的生活，成為大眾流行語的一部分。

由《語言文字周報》主辦的2022年「十大網絡流行語」周四（8日）出爐，「栓Q」、「大冤種」、「退！退！退！」等均榜上有名。那麼，入圍的流行語還有哪些？它們背後又關聯著怎樣的社會熱點事件？《香港01》將以此文為您詳解。



來自廣西桂林的網紅博主「Teacher Liu」。（網上圖片）

一、栓Q（我真的會謝、聽我說謝謝你）

之所以將這三個流行語歸為一組，是因為它們含義相近，雖然字面意思與「謝謝」相關，但實際上卻是在表達一種「無語的狀態」或「厭煩的情緒」，而非真正的感謝。

首先，「栓Q」一詞出自於一名來自廣西桂林網紅博主的短片內，他在桂林山水間一邊劃著竹筏，一邊用並不標準的英文演唱《Row Row Row Your Boat》，並在結尾處以「Thank you」致謝，不過他「Thank」的發音就與普通話的「栓」（拼音：shuān）相近，因此演變出「栓Q」一詞，並發展到無人不知的程度。

《聽我說謝謝你》在疫情期間的表演率極高，江西南昌一處核酸檢測現場，一位工作人員手持大聲公呼籲，做完核酸不需要表演節目。（九派新聞）

雖然上述博主的「栓Q」是為了表達感謝，但在網民後期的運用中卻並非此意。直到表達吐槽之意的「我真的會謝」一詞被創造出來後，「栓Q」亦被安插進「我真的...」的句式，一句「我真的栓Q」使得無語程度直線上升。

而「聽我說謝謝你」則是源自一首同名兒歌《聽我說謝謝你》，歌曲作者的創作初心是為了讓小朋友們擁有一顆感恩之心，但隨著歌曲廣泛流行和負面新聞的衝擊，「聽我說謝謝你」一詞的網絡使用率亦大幅上升。

內地演員許娣口誤將PUA說成CPU。（抖音）

二、PUA（CPU/KTV/PPT/ICU）

PUA是「Pick-up Artist」（搭訕藝術家）的簡稱，原指男性為了增強異性交往中的魅力而學習提高情商、增加互動的技巧，如今在網絡語境中就泛指人際關係中一方通過洗腦、打壓的方式，對另一方進行情感、思想控制的行為，存在於戀愛、職場、家庭、校園等多種場景中。

實際上，PUA一詞幾年前就已風靡網絡，它向CPU（原指計算機的中央處理器）的轉變是因，內地演員許娣在一次採訪中口誤說成「他在CPU你」，此後網民則將PUA故意說成CPU、KTV、PPT、ICU、APP等。

一方面，這增加了PUA概念的傳播度；另一方面，也降低了PUA的使用難度，使人們更容易描述和提出生活中此類不合理現象。

網民製作「冤種」表情包。（網上圖片）

三、冤種（大冤種）

「冤種」（亦可寫作「怨種」）一詞來自東北地區方言，原指因為蒙受委屈而悶悶不樂的人，如今網絡中常用此詞來泛指做了傻事的人，即「冤大頭」、「倒霉鬼」等。常見的搭配有「大冤種」、「純純大冤種」、「職場大冤種」等。

最初是一些東北的網紅博主用此口頭語進行自嘲，帶起了流行；後來網民們多用「冤種」來形容自己或者身邊親友，包含一種親切憨厚的感覺，來化解生活中的的不快經歷，還可表達又好笑又心疼的複雜情感。

隨著易烊千璽「考編」事件的發酵，「小鎮做題家」再度受到人們關注。（微博@易烊千璽JacksonYee工作室）

四、小鎮做題家

「小鎮做題家」指的是出身小城、埋頭苦讀，但缺乏一定視野和資源的青年學子。他們曾憑藉做題和超強的應試能力，經過高考的角逐從小城鎮考入一流高校，以為能從此平步青雲，但進入大學卻發現自己曾因成績優異而擁有的光環逐步瓦解，特別是與來自大城市的同學相比，在思維、眼界、家境、社交能力等方面都存在差距。脫離了做題模式後的他們對新環境無所適從，甚至自我設限，以致在升學或求職過程中處處碰壁、屢屢受挫，陷入自我懷疑的焦慮迷茫情緒。因此，「小鎮做題家」還成為部分211、985高校畢業生自我調侃的標籤。

今年7月，伴隨明星「考編」事件的發酵，「小鎮做題家」再度受到人們關注。7月8日，《中國新聞周刊》公眾號針對考編事件發表名為《易烊千璽憑什麼不能考編？又為什麼要考編？》的評論文章，將「考編的普通人」等同於「小鎮做題家」，認為一眾網友的質疑是出於自己很努力還考不上而明星輕鬆就能考上、也能輕鬆賺大錢的「被剝奪感」，如此邏輯和揣度令人不適。

團長的「團」是團購的意思。（科創板日報）

五、團長

原指軍隊中團級單位的最高指揮官，但在新冠疫情期間確被賦予新的含義。疫情防控期間，不少人都有過被封控的經歷，面對線下商超關閉、線上購物平台難以下單的情況，卻有這樣一群人挺身而出，他們不畏風險、各顯神通，無償組織團購和分發生活物資，故此被居民們稱為「團長」。

（網上圖片）

六、退！退！退！

「退！退！退！」創意來源於一則短影片，影片中，一名在街邊經營水果攤檔的大媽，與一名男子發生了爭吵，大媽爭吵時，一邊跺腳一邊用手做擊劍動作，並大喊「退！退！退！」，這一場面被人記錄下來並在網絡發布，這三個字隨即以極快的速度席捲了各大社交網絡評論區，也被用於多個場景。

這種類似傳統民俗中作法驅逐惡靈的奇特姿勢，充滿了喜劇效果，引發多人進行模仿；相關表情包亦在網絡中廣泛流傳。而這三個字最初傳達的是放下怨氣、淡化矛盾的處事態度，後來在使用中，延伸到描述排除生活中可怕事物、不順利之事以及種種遭遇的願望，以表達反對、抵制、抗拒等情緒，譬如疫情退退退、壞人退退退、霉運退退退。

圖為廣東滑板少年赤膊模仿「退！退！退！」，與廣場舞大媽隔空「鬥法」，並成功將大媽擊潰。（影片截圖）

七、嘴替

嘴替意為「嘴巴的代替」，「互聯網嘴替」則是網民為了向可以替自己表達心聲的人表示感謝而創造出的一種新說法。一些網民對某些事情雖有看法和態度，但因口才不好或顧慮太多，往往詞不達意。而有些人善於捕捉並總結某一群體、某類人共同的想法，且能言簡意賅地表述出來，引發大家的共鳴，這類人就被大家稱之為「嘴替」。

與「鍵盤俠」相反，「嘴替」是一個褒義詞，是對網民有文化涵養、擅長表達的讚賞和肯定。

「一種很新的XX」出自抖音的熱門評論區。（視覺中國）

八、一種很新的XX

該說法出自短影片平台的音樂評論區，最初用來表達對作品中融合過多音樂元素的無法理解，現廣泛用於調侃某些不可思議的事物、超出常規的行為。

「一種很新的XX」可以表達一種不理解、不欣賞的態度，含有一種委婉的批評意味；但有時也僅僅強調事物、情況的新變化、新發展，作為各種領域的新聞講解開頭語，吸引大家的注意。

「老六」出自於射擊類遊戲CSGO。（網上圖片）

九、服了你個老六

「老六」出自於射擊類遊戲CSGO，該遊戲競技模式中每一方有五位玩家（5V5），老六則是戲稱那些游離團隊之外、不與隊友打配合，靠躲在暗處以陰險狡詐的方式取勝的玩家。該詞帶有貶義色彩。

而「服了你個老六」是遊戲玩家常說的一句吐槽，除了遊戲中，這句話在日常交際中多用來嘲諷那些以出其不意的方式獲勝或玩陰險手段的人。

鍾薛高雪糕被稱為「雪糕刺客」。（微博 / @南狗兒）

十、XX刺客

刺客原指用武器進行暗殺的人，而「xx刺客」的產生與認知隱喻有關，是指一些外表普通、未明碼標價的高價商品，就像刺客一樣具有隱藏性，在結帳時以遠超預期的價格突然「刺」消費者一劍，使其錢包和心理都受到了傷害。

今年被網民議論最多的莫非「雪糕刺客」、「水果刺客」等，昂貴或物不所值的價錢帶給消費者刺激與不適，亦能反映出大眾消費心態的轉變。

從更宏觀的語言演變的角度看，無論是曇花一現抑或歷久彌新，每年的網絡流行語都是反映時代變遷的註腳，值得我們去關注、記錄與理解。 復旦大學現代語言學研究院副研究員史濛輝

除此之外，《語言文字周報》還公布了2022年「十大網絡熱議語」，分別是「冰墩墩（冬奧會）」、「二十大」、「中國式現代化」、「人民至上，生命至上」、「做核酸」、「俄烏衝突」、「劉畊宏女孩/王心凌男孩」、「數字經濟」、「網課」和「卡塔爾世界盃」。