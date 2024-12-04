《還珠格格》作者瓊瑤輕生亡　中港台網民同悼念：一代人的回憶

據此前報道，知名言情小說作家瓊瑤於4日下午在家中輕生，終年86歲。她的多部小說作品被改編為電影或電視劇，在兩岸三地擁有廣大粉絲群體。不少兩岸網民發文悼念：「她的影視劇真的是一代人的回憶了」。



瓊瑤生前最後影片《當雪花飄落》公布。

瓊瑤（FB@瓊瑤）

瓊瑤在家中輕生亡。（網絡截圖）

瓊瑤在家中輕生亡的消息在兩岸三地獲巨大關注，亦在大陸佔據微博熱搜榜單前兩位，不少人在網絡上表示悼念：「看到名字那一刻，完全不敢相信」「自己選擇的，就是最好的。願逝者安息，一路走好」「我天！她的影視劇真的是一代人的回憶了」。

亦不少人對瓊瑤離世的方式進行討論：「在我心裏瓊瑤奶奶是個內心很強大的人，沒想到是這個方法離開世界的」「但她選擇離開的方式也很瓊瑤，好豁達」。

瓊瑤上月寫詩發文憶亡夫。（FB@瓊瑤）

瓊瑤在家中輕生亡。（fb@瓊瑤）

瓊瑤（FB@瓊瑤）

台灣網民也到瓊瑤生前影片《當雪花飄落》下悼念，「親親阿姨我永遠愛您」「我已經震驚到不知道該說什麼了⋯⋯阿姨」「阿姨，為什麼要這麼做，生如夏花，死得轟轟烈烈！我的心好痛！」「謝謝阿姨的文字創作與戲劇作品，陪伴了電視兒童多年的時間，不捨卻也要捨得」。

瓊瑤生前最後影片《當雪花飄落》公布。

瓊瑤生前最後影片《當雪花飄落》公布。

香港市民亦在網絡上討論並悼念：「早排先睇完佢套花非花霧非霧，RIP」「可以優雅咁離開人世都係一種福氣」「講到咁多野出黎，即係安樂死考慮左好耐，無憾而死」「遺書睇落走得好瀟灑喎」。