《還珠格格》作者瓊瑤家中輕生亡　遺書要年輕人「不要放棄生命」

新北市淡水區一處民宅4日下午發生一宗死亡事件，一名86歲女性在家中輕生，死者經台媒報道是知名言情小說作家瓊瑤，瓊瑤多部小說作品被改編為電影或電視劇，包括《還珠格格》、《一簾幽夢》、《梅花烙》，在兩岸三地，甚至日韓都有廣大的粉絲。



瓊瑤在25歲的時候以講述師生戀的小說《窗外》成名，1973年該部小說改編成電影捧紅林青霞和秦漢，1998年的《還珠格格》更成為現象級的電視劇，在兩岸三地打破多項收視紀錄。



據台媒報道，瓊瑤63歲兒子表示，母親留有遺書，交代秘書中午回家看看，入屋後才發現，立即通知119（台灣急救電話），但救護人員抵達時，發現瓊瑤已無呼吸心跳，明顯死亡。

曾一度表示要停用臉書 臉書上公布遺言

2024年4月，瓊瑤在86歲生日前夕，常用Facebook和許多讀者溝通互動的她，突然宣布要停止使用臉書，因為年紀大了身上出現許多小毛病，但因為捨不得和網友的互動和交流，讓她不捨這份「甜蜜負擔」，「我將慢慢淡出臉書了！」，並分享她的慶生蛋糕和鮮花。

此後瓊瑤更新Facebook不再如過去頻繁。今年11月27日，瓊瑤曾發文悼念亡夫平鑫濤：「不如歸去，多少的往事，已難追憶；多少的恩怨，已隨風而逝；兩個世界 ，幾許癡迷，幾載的離散，欲訴相思。這天上人間，可能再聚，聽那杜鵑，在林中輕啼，不如歸去，不如歸去，啊啊，不如歸去。」

今日(4日)下午3時，瓊瑤的Facebook公布了她的遺書內容，文中寫道自己已經「翩然」的去了，她寫道「『死亡』是每個人必經之路，也是最後一件『大事』。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事『作主』」。

遺書內容稱不想成為「臥床老人」 生前曾支持安樂死

瓊瑤文中指出，「當人老了，都要經過一段很痛苦的『衰弱、退化、生病、出入醫院、治療、不治』的時間，這段時間，可長可短，對於必將老死的人，是多大的折磨！萬一不幸，還可能成為依賴『插管維生』的『臥床老人』！我曾經目睹那種慘狀。我不要那樣的『死亡』。」

瓊瑤也提醒，她「死亡」的方式，是生命的終站實行的，「年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的『磨練』，希望你們經得起磨練，像我一樣，活到八十六、七歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡。但願那時，人類已經找到很人道的方式，來幫助『老人』們，快樂的『歸去』！」

2017年瓊瑤曾因為支持安樂死引發爭議。當時瓊瑤丈夫、皇冠文化集團創辦人平鑫濤因重度失智和大面積腦中風，經醫生診斷，若不插喉將在2至3個月內自然離世。

瓊瑤（FB@瓊瑤）

儘管與三位繼子女意見相悖，瓊瑤不願丈夫再忍受插喉痛苦而拒絕插喉提議，無奈在麻醉科醫師侯文詠的建議下，同意丈夫插喉。但在看到丈夫插喉後的痛苦模樣，瓊瑤認為「背叛」了生命中最摯愛的人。

79歲的瓊瑤此前一直支持安樂死，認為丈夫「加工」生存是悲劇，「他要轟轟烈烈活著，不要淒淒慘慘躺著，這叫殘忍，可是他們認為是愛。」她曾撰寫公開信《預約自己的美好告別》給兒子和媳婦，稱其即使身患重病都不需要大手術或急救措施，不願送加護病房和插喉；至於身後事，則希望盡快火化並取花葬。瓊瑤表示，這封信不單寫給兒子，更要談論社會問題，推動病人臨終自主權。

2019年，瓊瑤丈夫平鑫濤逝世，享年92歲。（Facebook）

瓊瑤指，安樂死是温暖的事，「安樂死才是真正解救我們這些年紀正在走向死亡的人，如果我知道安樂死立法，我不會去想到自殺的事，知道病到很痛苦時，會有人替我解決。」

瓊瑤臉書公布遺書內容

各位親愛的朋友知音們：

不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經「翩然」的去了！

「翩然」是我最喜歡的兩個字，代表的是「自主、自在、自由」的「飛翔」，優美而「輕盈」，我擺脫了逐漸讓我痛苦的軀殼，「翩然」的化為雪花飛去了！

這是我的願望，「死亡」是每個人必經之路，也是最後一件「大事」。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事「作主」。

上蒼對於生命的過程，設計得不是很好。當人老了，都要經過一段很痛苦的「衰弱、退化、生病、出入醫院、治療、不治」的時間，這段時間，可長可短，對於必將老死的人，是多大的折磨！萬一不幸，還可能成為依賴「插管維生」的「臥床老人」！我曾經目睹那種慘狀。我不要那樣的「死亡」。

我是「火花」，我己盡力燃燒過。如今，當火焰將熄之前，我選擇這種方式，翩然歸去。我要說的話，都錄在我《當雪花飄落》的視頻裡了。希望我的朋友們，多看幾次視頻，瞭解我想表達的一切。

朋友們，不要為我的「死亡」悲哀，為我笑吧！生命的美好，就在於「能愛，能恨、能笑，能哭、能歌、能說、能跑、能動、能紅塵作伴、活得瀟瀟灑灑，能嫉惡如仇，活得轟轟烈烈……」這些，我都在有生之年，擁有過了！我「活過」了，不曾辜負此生！

我最放不下的，就是家人和你們。「愛」緊緊的繫著我心，你們都是我最最不捨的。為了讓我的靈魂（不知道人類有沒有靈魂），也能「翩然」，大家為我笑、為我高歌、為我飛舞吧！我在天之靈，會與你們「共舞」的！

別了！我至愛的你們！慶幸此生，曾經和你們相遇相知。

注意，我「死亡」的方式，是在我生命的終站實行的！年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的「磨練」，希望你們經得起磨練，像我一樣，活到八十六、七歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡。但願那時，人類已經找到很人道的方式，來幫助「老人」們，快樂的「歸去」！

親愛的你們，要勇敢，要活出強大的「自我」，不要辜負來世間一趟！這世間，雖然不是十全十美，也有各種意外的喜怒哀樂！別錯過那些屬於你的精彩！

千言萬語說不盡，最後，祝福大家健康快樂，活得瀟瀟灑灑！

瓊瑤 寫於淡水雙映樓

2024、12、3

淑玲代發2024.12.04

另外瓊瑤的遺書附上了一段詩和一段影片：

《當雪花飄落》

當雪花開始紛紛飄落

我心裡輕輕的唱著歌

終於等到了這一天

生命裡的雪季沒錯過

這趟旅程走來辛苦顛簸

且喜也有各種精彩唱和

經過了山路的崎嶇不平

挨過了水路的駭浪風波

留下了…留下了…

我那些字字句句的著作

是我今生為愛燃燒的熱火

誰在雪地插了鮮花一朵

陽光映著玫瑰如此鮮活

正像我心中的雪與火

無論是好是壞是對是錯

那個我…那個我…

始終追尋著日出與日落

相信人間有愛 初心如昨

這是我最後的選擇

時間已到 生命不會更好

不拖累所愛 也超越病魔

我心翩然自如奔放快樂

當此刻…當此刻…

有如雪花與火花同時綻放

我將飛向可以起舞的星河