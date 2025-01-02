攻克「攔路虎」創多項紀錄　世界最長高速公路隧道何以貫穿天山？

近日，在海拔3000多米的天山深處，世界最長高速公路隧道——天山勝利隧道全部貫通。天山勝利隧道為烏魯木齊至尉犁高速公路(下稱「烏尉高速」)的「咽喉」工程。通車後，駕車僅需20分鐘即可穿越天山。



世界最長高速公路隧道——天山勝利隧道全部貫通。（中國新聞網）

世界最長高速公路隧道

綿延千里的天山，橫亙新疆中部，阻隔南北交通。一直以來，從新疆首府烏魯木齊南下，需向東繞行，在地圖上畫個「半圓」，方可抵達新疆南部。

為真正讓高速公路貫通天山南北，2019年，烏尉高速正式開建，全線16座隧道，裁彎取直，縱跨天山連通新疆南北。其中，天山勝利隧道，成為烏尉高速繞不開的難題。

據新疆交通運輸廳建設處副處長耿強介紹，天山勝利隧道全長22.13公里，開工建設以來，先後數千名工人奮戰在天山腹地，用時4年多全部貫通。

22.13公里，比此前世界最長高速公路隧道——秦嶺終南山公路隧道還要長4公里多，中國基建又一次刷新世界高速公路隧道紀錄。

天山勝利隧道要穿越16處區域性深大斷裂及次生斷裂帶，施工平均海拔超過3000米，所在地年平均氣溫零下5.4℃，貫穿難度可想而知。

中交新疆交通投資發展有限公司總工程師苗寶棟表示，這個隧道應該說是「地質博物館」，有各種不良地質、各種斷層破碎帶，洞內最大埋深1112.6米，最深的豎井超過700米，這在國內是頭號豎井。

天山勝利隧道烏魯木齊至尉犁方向入口。（中國新聞網）

多項「國內首次」攻克「攔路虎」

「面對前所未有的考驗，我們全程使用『中國製造』，創造多項『之最』和『首個』。」中交新疆交通投資發展有限公司董事長崔景川說。

天山勝利隧道鑿通過程中，首次在公路隧道勘察中引進水平定向鑽；首次在超過地下1公里深度處(1003米和1900米兩處)完成水平鑽的取芯；首次在工程勘察行業完成超過2公里的超長距離水平定向鑽。並且創造水平定向鑽在1900米深度處取芯、公路行業水平定向鑽單向鑽進2271米等兩項國內紀錄。

此外，該隧道還在國內首次使用「長隧超短打」施工工藝和國內公路項目首次使用TBM施工。苗寶棟稱，施工採用三洞施工法，即在兩個主洞之間增設一條服務隧道。服務隧道使用硬岩掘進機(TBM)領先掘進施工，進而為左右主洞增加工作面，將整條隧道「切割」，實現「長隧超短打」，工期由常規「兩端掘進」的10年縮短至4年多，填補了國內隧道施工技術的空白。

為保證施工進度，國內自主研發、專門為天山勝利隧道量身定做了2台TBM，並創新使用全球首創的新型壓注式工法及配套TBM裝備施工，打破了國外同領域技術和設備壟斷。最終，天山勝利隧道歷時52個月全部貫通。

該項目還取得國家發明專利14項，實用新型專利38項，在國際權威期刊和國內重要刊物發表論文65篇，引領國內乃至世界高速公路隧道建設水平。

聯通天山南北暢通人流物流

長期往返於烏魯木齊和庫爾勒的貨車司機李松，看到天山勝利隧道全部貫通的消息後十分激動。他說：「這是所有往返南北疆貨車司機的福音，隧道貫通，意味着烏尉高速也快要通車了，以後我們將暢行天山南北，不再繞行。」

目前，從烏魯木齊到庫爾勒的高速通道只有一條，繞經吐魯番的G30線+G3012線，里程470多公里，通行時間約7個小時。

隨着天山勝利隧道的貫通，尤其是2025年年底烏尉高速公路全線建成通車，將打破天山屏障，在烏魯木齊至庫爾勒間增加一條直達的高速大通道，較原繞經吐魯番的路線，通行里程縮短約170公里，通行時間減少約一半。

天山勝利隧道內場景。（中國新聞網）

「烏尉高速公路通車之後，我開車回家3個多小時就能到，太快了。」家住庫爾勒、在烏魯木齊工作的王小偉說，通車後，他將第一時間駕車體驗。

烏尉高速是國家高速公路網G7聯絡線的組成部分，在新疆乃至全國路網中有着重要地位。其串聯「北疆城市帶」和「南疆城市群」，是烏魯木齊去往南疆最便捷的快速通道，實現了準噶爾盆地與塔里木盆地高速(一級)環線的快速連接。

新疆交通運輸廳綜合規劃處處長魏新良表示，烏尉高速建成通車後，將進一步完善新疆綜合立體交通網絡，促進區域社會經濟發展、資源開發、旅遊開發，加快實現「疆內環起來、進出疆快起來、南北疆暢起來、進出境聯起來」。

近年來，新疆交通基礎設施持續完善。截至目前，新疆公路總里程達到22.79萬公里，高速(一級)總里程達到1.18萬公里，所有地州市邁入高速公路時代，108個縣市全部實現通二級及以上公路，其中102個縣市實現通高速(一級)公路。

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

