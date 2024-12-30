全長22.13公里　天山勝利隧道貫通　穿越天山從3小時縮短至20分鐘

聯通新疆南北的天山勝利隧道今天（30日）貫通，刷新世界最長高速公路隧道的紀錄。原本通過國道216線翻越天山要用時約3個小時，天山勝利隧道貫通後，穿越天山將縮短至20分鐘。



天山勝利隧道橫穿天山中部，全長22.13公里，是目前世界最長的高速公路隧道，設計時速100公里，為分離式雙向四車道。

隧道地處天山深處無人區，施工平均海拔超過3000米，穿越16條斷裂破碎帶。同時，隧道緊臨天山1號冰川和烏魯木齊水源保護地，生態環保標準極高。

上圖為2020年5月19日在新疆和靜縣拍攝的開工初期的天山勝利隧道出口（無人機照片）；下圖為2024年12月25日在新疆和靜縣拍攝的即將全線貫通的天山勝利隧道出口（無人機照片）。（新華社）

上圖為2020年5月19日在新疆和靜縣拍攝的開工初期的天山勝利隧道出口（無人機照片）；下圖為2024年12月25日在新疆和靜縣拍攝的即將全線貫通的天山勝利隧道出口（無人機照片）。（新華社）

上圖為2020年5月19日在新疆和靜縣拍攝的開工初期的天山勝利隧道出口（無人機照片）；下圖為2024年12月25日在新疆和靜縣拍攝的即將全線貫通的天山勝利隧道出口（無人機照片）。（新華社）

天山勝利隧道環境艱險、地質條件極為複雜，若按照常規方法，隧道貫通需時約72個月，但如今僅用52個月就已經打通。面對岩層複雜，施工難度極大，隧道創新採用「三洞+四豎井」的方案，採取「長隧短打」快速掘進，將原本工期縮短了四分之一以上。

中國交建新疆烏尉公路包項目5標項目經理王賀起介紹，兩個分別長283米、刀盤直徑接近3層樓房高、重量約2000噸的鋼鐵「巨無霸」，是為中導洞的快速掘進專門量身定製的利器。兩台命名為「天山號」和「勝利號」的硬岩掘進機，分別從隧道兩端向中間掘進。

中國交建新疆烏尉公路包項目6標項目經理李亞隆介紹，「天山號」和「勝利號」是中國自主研製的新型硬岩掘進機，擁有兩種掘進、三種支護模式，整合多項功能，可以根據軟硬不同的地層隨時調整掘進和支護模式，掘進中能直接加固好隧道內壁，比人工鑽爆快5倍。

工人在烏尉高速公路天山勝利隧道內施工（2024年12月25日攝）。（新華社）

工人在烏尉高速公路天山勝利隧道中導洞內施工（2021年2月4日攝）。（新華社）

「天山號」和「勝利號」不但為主洞施工提前探明地質情況、找到應對措施，更為主洞工作面增加起著決定作用。隧道建設時它能大大提高掘進效率，通車後，又會作為應急救援通道保障超長隧道的行車安全。

作為世界七大山系之一，天山把廣闊的新疆分成南北兩半。1958年，第一條翻越天山的烏庫公路通車，沿此路駕車翻越天山需要7、8個小時。隧道建成後，穿越天山僅需約20分鐘。預計2025年烏尉高速公路全線建成通車後，烏魯木齊市到南疆庫爾勒市的駕車時長，將從7小時左右縮短到3個多小時。