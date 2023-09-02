有片｜銀色「水怪」現身新疆天山天池？　長約15米水中快速前進

位於新疆的天山天池景區疑似有「銀色水怪」現身，景區工作人員周六（2日）回應指，無法判定「不明物體」是什麼。



網傳影片顯示，天山天池景區內，平靜的水面上突然有不明物體游動並產生波浪，持續十多秒之後，不明物體消失，波浪亦隨之不見。

影片拍攝者介紹，影片拍攝於8月31日下午4時許，自己是由上海到新疆旅遊的遊客，在天池邊散步時突然聽到水中傳來疑似魚類游動拍打水面的聲音，仔細一看，一條長約15米的銀色物體快速前進，大約16秒後消失在水中。

相關影片引發網民關注，不少人稱「這是目前看到的最清晰的水怪影片」。對此，景區工作人員回應指，由於拍攝距離較遠，影片不夠清晰，無法根據描述來判定這一不明物體到底是什麼。

工作人員續指，此前也有遊客看到過類似情況，但與該遊客一樣，因距離較遠無法判斷物種。目前，天池已知的水生物有虹鱒魚等，其中長度超過1米的水生物，只有遊客和工作人員看到過，但都沒有留下清晰的影相。

網民點睇：

「這不就是個浪嗎。」

「是不是大蛇之類的？」

「喀納斯湖有哲羅鮭。」

「去過的都知道，這麼小的一個地方，能有水怪才怪了。」

「怪不怪不知道，但是看着的確像個水裏生物。」



公開資料顯示，天山天池景區位於新疆阜康市境內博格達峰下的半山腰，是中國國家級風景名勝區、國家5A級風景區。