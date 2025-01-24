蛇地名有多少？　先有這地後有深圳特區　｢時間就是金錢｣竟源於此

蛇年說蛇。中國十二生肖地名中，帶有蛇字的不算多，且大都是不見經傳的小地方。有沒有家喻戶曉的？當然有，這個地方在中國改革開放中有特殊地位，還有一句全國叫響的口號來源於此.....



蛇地名｜首個對外開放工業園區

看這張建設初期的圖片，大家能認出是蛇口嗎？（網上圖片）

這個為人熟悉的「蛇」，或許大家已經想到，是深圳的蛇口。

蛇口地處深圳西部南頭半島南端。南頭半島南高寬北低窄，如蛇頭一般，蛇口所處地方因位於形似蛇張開的口，因而得名。

它與香港流浮山隔海相望，數百年都是居民不多、沒甚麼值得一提的小漁村。

1979年1月改革開放剛起步，當局看中蛇口位置優越，既能利用內地較廉價的土地和勞動力，又便於利用外資和引進先進技術，遂決定在此設立工業區；這是中國第一個對外開放工業園區。

蛇地名｜先有蛇口 後有深圳特區

海上世界的明華輪是蛇口的地標。（圖片來源：視覺中國）

同年7月，面積2.14平方公里的蛇口工業區基礎工程動工，炸山填海的巨響被稱為「改革開放第一砲」。

要一提的是，蛇口工業區成立之際，寶安縣雖已升格為深圳市，但作為經濟特區的深圳要到1980年才出現，所以有「先有蛇口，後有深圳特區」的說法。

深圳經濟特區成立後，蛇口繼續高速發展，至今已成為有數以十萬計居民、GDP千億人民幣的經濟重鎮。

它並與毗鄰的前海組成新的自由貿易試驗區，更是新一輪改革開放示範窗口。

蛇地名｜袁庚：時間就是金錢

「時間就是金錢，效率就是生命」已成為改革開放的象徵。圖為深圳市蛇口工業區時間廣場，該廣場是1979年蛇口工業區開山填海「第一炮」之原點。小圖為「蛇口之父」袁庚。（網上圖片）

那源自蛇口、在全國叫響的口號是哪一句呢？大家應該不會陌生，就是「時間就是金錢，效率就是生命」。

它出自「蛇口之父」袁庚，得到過領導人鄧小平的肯定，1984年登上過國慶遊行的花車；這句口號早已成為改革開放的象徵。

除了這句口號，「敢想、敢言、敢試、敢闖、敢為天下先」的「蛇口精神」，也經常會被提起。

最後補充幾句，深圳除了鼎鼎大名的蛇口，其他帶蛇字的地名似乎不算多，能找到的包括龍崗區的蛇地嶺小區、龍華區的蛇地坑公園、羅湖區的蛇地咀等。

蛇口與香港流浮山隔海相望，圖片的近處是蛇口，遠處是流浮山一帶和天水圍的大廈，中間是連接兩地的深圳灣公路大橋。（視覺中國）

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