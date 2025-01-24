｢港版馬爾代夫｣大蛇灣　詭異｢熱帶雨林｣ 藏天降黃金一夜暴富故事

蛇年將至，跟大家介紹西貢一處跟蛇有關的秘境──被譽為「港版馬爾代夫」的大蛇灣。大蛇灣不但是熱門的遊船河勝地，更流傳一則天降黃金的傳聞。據悉有人拾金後一夜致富，在大蛇灣買地投資度假村，可惜發展多年慘淡收場。荒廢的度假屋後來收留了「熱帶雨林」餐廳的機械象、黑猩猩和長頸鹿。惟經歷歲月洗禮，動物早已肢離破碎，狀態詭異，為大蛇灣添上幾分神秘色彩。



「港版馬爾代夫」大蛇灣 明朝已有記載

大蛇灣位於西貢萬宜水庫以南，以水清沙幼聞名，有「港版馬爾代夫」的美譽，是熱門的遊船河勝地。水底可見豐富的珊瑚，因此亦有不少人專程到這一帶潛水。

蛇灣這個地名，早在明朝萬曆二十三年（1595）《粵大記》已有記載。該處有條大蛇灣村，據說已有超過300年歷史，昔日居民多姓張，惟因交通不便等原因，村民多已遷出。

明朝萬曆二十三年（1595）《粵大記》已有記載蛇灣這個地名。（香港地方志中心/當代中國授權）

大蛇灣位於西貢萬宜水庫以南，平日人跡罕至。由於水清沙幼，一些人會包船到這邊遊船河。根據漁護處的《2024年香港珊瑚礁普查結果》，大蛇灣的石珊瑚覆蓋率達到50%，因此也有不少人來這裏潛水。（Getty/當代中國授權）

天降黃金一夜暴富 水塘工人大蛇灣買地

對於喜歡探幽探秘的郊遊人士，大蛇灣絕對不會令其失望。除了因為這裏流傳着天降黃金的神秘傳聞，岸邊兩幢檸檬黃色的荒廢度假屋，隱沒林間零件外露的機械大象，脫髮禿頭倒地不起的黑猩猩……大蛇灣的一切，彷彿把時間凝固在夢幻的時空，訴說一個美好的夢。

夢的始起，要由1940年代說起。傳聞二戰之後，一艘運載大量黃金的飛機在港島大潭水塘一帶的柏架山墜毀，大量黃金從天而降，其中部分財寶被水塘工人的陳發拾獲。雖然事發之後警方立即封鎖現場，禁止市民上山拾金，並對下山人士嚴格搜身，但由於陳發把黃金藏於水塘之內，成功避過耳目，直至封山令解禁才把黃金帶走。

西貢大蛇灣岸邊有兩幢檸檬黃色的荒廢渡假屋。（Shutterstock/當代中國授權）

村民流傳當年暴發戶陳發在蛇灣投資失利，是得不到「大伯公」庇佑，皆因陳發是外姓人，並非像原居村般姓張，因此在大蛇灣的發展諸事不順。（Getty/當代中國授權）

西貢大蛇灣的荒廢渡假屋漆有色彩斑斕的牆壁。這裏被一些人稱為「失落園」，如今已成郊遊人士尋幽探秘之地。（Getty/當代中國授權）

發展大蛇灣十數載依舊荒蕪 暴發戶意興闌珊

一夜暴富的陳發積極用黃金換磚頭，在多處地方置業買屋，更成為大蛇灣村大地主，曾投資200萬把大蛇灣發展成度假勝地，興建堤壩和碼頭等設施。然而，陳發在大蛇灣的投資卻不盡人意。有指他欲築建人工泳灘，可是無論海堤怎樣填，沙總是被沖走。而導致他鴻圖大計未能實現的主因，是政府一直不批准大蛇灣填海計劃，因此他勞心勞力十數載，大蛇灣依舊一片荒蕪。

鬱鬱不得志的陳發，更在村內留下的對聯，抒發慨嘆與無奈：「非吾十七載創業，手鋤肩挑，移山填土，此處何來官地？ 捨我二百萬投資，口提面命，勤奮辛勞，本灣仍是荒蕪！」

據悉陳發後來把大蛇灣的物業交由一名修道者看守。惟大蛇灣的靈異怪事不絕於耳，例如有下塌旅舍的住客表示，翌日早上起床發現自己置身草地；而看守人亦經常看見懷疑是「大伯公」（編按：客家人會稱土地公為大伯公）的老人顯靈。

西貢大蛇灣被一些人稱為「失落園」，這裏收留了昔日又一城「熱帶雨林」餐廳的雕塑和擺設。（Getty/當代中國授權）

「熱帶雨林」餐廳的大猩猩倒地不起，部分毛髮和皮膚剝落，雙腿露出鏽蝕支架，成為這片「失落園」的怪異景象。（Getty/當代中國授權）

昔日「熱帶雨林」餐廳的機械動物散落在大蛇灣村各處。圖為脫髮禿頭的大猩猩。（Getty/當代中國授權）

昔日「熱帶雨林」餐廳的明星大象，經歷日久風霜，象鼻露出機械零件，狀甚詭異。（Getty/當代中國授權）

西貢大蛇灣收留了昔日「熱帶雨林」餐廳的擺設，機械動物散落荒廢村落各處，令這裏更添詭秘。（Getty/當代中國授權）

又一城熱帶雨森餐廳動物 流落大蛇灣

多年來先後有不同人士發展大蛇灣，例如著名藝人「阿姐」汪明荃亦曾在此處開餐館。其後這裏變身大蛇灣度假中心，曾經風光一時。

現時荒廢的度假屋內可以見到幾隻「熟口熟面」機械動物，原來牠們都來自名噪一時的「熱帶雨森」餐廳（Rainforest Cafe）。

熱帶雨森餐廳是1998年九龍塘又一城開幕時的首批商戶，品牌來自美國，最大賣點是把用餐環境打造成充滿野生動物的茂盛叢林。這間親子餐廳剛開業時，食客動輒排隊數小時才能入座。到熱帶雨林餐廳吃飯，一度是不少孩童的夢想，是8、90後中產小朋友的集體回憶。

來自美國的熱帶雨林餐廳（Rainforest Cafe）目前在歐美、日本等地仍有分店。不過開設在香港又一城的亞洲第一分店早在2003年結業，此後品牌便在香港銷聲匿跡。圖片攝於美國拉斯維加斯。（Shutterstock/當代中國授權）

目前熱帶雨林餐廳在外地仍有分店，不過香港店經營至2003年便結業，品牌從此在撤出香港。沒想到當年的動物擺設輾轉會流落到大蛇灣。

昔日栩栩如生的猩猩、大象、長頸鹿，久經日曬雨淋，早已面目全非，外皮剝落，露出機械骨架，有的更倒卧在地上。童年的「打卡」對象，今天依然是郊遊人士的「集郵」目標；只是鏡頭下的牠們，不再是當年神采飛揚的動物明星，而是飽經風霜的神怪玩偶而已。

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