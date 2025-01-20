大美嶺南｜到廣東過年：汕尾螺洞世外梅園　萬畝怒放如雪靜待春歸

1月，北國大地銀裝素裹之時，汕尾陸河縣水唇鎮螺洞村的世外梅園，數萬畝梅花迎來最佳觀賞期，連片梅花淩寒怒放，爭妍鬥艷，風過處，花瓣輕舞，宛如南國的一場未至之雪，輕拂過山川。羊城晚報《大美嶺南》走進粵東地區最大的連片梅園，與您共赴一場「此刻共賞南國雪，也算與君共白頭」的詩意之約。1月10日，2025年中國•陸河梅花文化旅遊主題系列活動在陸河縣水唇鎮世外梅園正式啟動。



汕尾螺洞世外梅園數萬畝梅花迎來最佳觀賞期

粵東地區最大的連片梅園

市民遊客賞梅

「踏馬尋花向螺洞，踏花歸去衣袖香。」水唇鎮螺洞村是榕江水系主要發源地之一，全村種植青梅上萬畝，擁有豐富的生態旅遊資源和獨特的嶺南鄉村文化，素有「世外梅園」和「長壽之村」的美譽。

梅花淩寒怒放

連片梅花如雲似雪

古語雲，梅花香自苦寒來，螺洞村的梅花依山而植，越是寒風凜冽，越是綻放得熱烈而燦爛，走進世外梅園，仿佛踏入了一個與世隔絕的秘境，奇峰幽壑、林木蒼勁、怪石峻峋，構成了一幅幅獨特的自然景觀。

螺洞村的梅花依山而植

為了方便遊客更好地欣賞這片梅林美景，梅園特地為遊客修建了賞花棧道。沿著棧道緩緩前行，沿途便可欣賞到風格各異的梅林美景。有的梅花含苞待放，羞澀而含蓄；有的梅花則完全綻放，熱烈而奔放。宋代詩人陸遊曾寫道：「何方可化身千億，一樹梅花一放翁。」步入在這片梅林之中，人們仿佛也能感受到那份對梅花的癡迷與熱愛。

花開正當時

漫山遍野的梅花盛開，香飄四溢

陸河縣有「青梅之鄉」的雅號，全縣青梅種植面積達12.3萬畝，規模之巨，堪稱嶺南之最。東坑鎮的共光萬畝梅園同樣也聲名遠揚，是陸河青梅的主產地，與螺洞世外梅園遙相呼應，共同構成了陸河梅花的一道亮麗風景線。每逢小大寒節氣，漫山遍野的梅花淩寒盛開，香飄四溢，鐵骨疏影，浪漫高雅，吸引著無數遊人紛至沓來，踏雪尋梅，感受這份獨特的南國雪韻。

踏雪尋梅，感受這份獨特的南國雪韻

以梅花為媒，打造特色文旅品牌。從1月10日到20日，舉辦《拾味陸河》畫冊首發簽售、品嘗美食、文藝匯演、踏道尋梅徒步等系列豐富多彩的活動，為賞梅遊客提供豐富的旅遊體驗。

陸河梅花花期寶貴，讓我們相約這個冬日，踏上這片南國雪境之旅，共賞梅花之韻，共品嶺南之美。

【本文轉載自《羊城晚報》】

