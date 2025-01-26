大年三十連續5年神秘消失　咪錯過團年飯！港天文台：機率只有1%

農曆新年即將來臨，不過今年沒有大年三十，臘月廿九直接連著大年初一。不止今年沒有大年三十，而是連續五年都沒有，再有大年三十要等2030年了。對於大年三十為何時有時無，不少人都想知道答案。



農曆裡的一個月，主要是用月亮的圓缺變化來定義的。（VCG）

內地官媒解釋，農曆裡的一個月，主要是用月亮的圓缺變化來定義的。古人把完全看不見月亮的那一天定為農曆初一，稱之為「朔」，到了十五左右滿月的那天稱之為「望」，一朔一望再到下一朔，就是農曆完整的一個月。

可是，太陽地球月亮的相對運動不是手錶的時針分針秒針，不可能都湊出人為定義的整數來，現代天文學早算出來，一整個月相的變化周期大約是29.5306天，也就是大約29天12小時44分鐘，可是人在實際的生活當中，不可能說剛到中午12時44分就集體給日曆翻一篇，中午沒法強行變成第二天。

所以，農曆的一個月，只能是要麼29天，也就是小月；要麼30天，也就是大月。大小月，並不是一大一小有規律的排列，需要經過精確的計算來決定，如果臘月趕上小月，那就是29天，沒有大年三十。

按習俗，年三十下午，會備牲禮祀神祭祖，稱為「辭年」。除夕夜則全家齊聚吃團圓飯，而且吃得愈晚愈好。(VCG)

專家：並無明確規律可循

根據資料，進入2000年以後， 2000年、2001年、2003年、2006年、2012年、2013年、2016年、2022年，以及從2025年到2029年的連續5年，都沒有大年三十。

中國天文學會會員、天津市天文學會理事楊婧曾經表示，「年三十時有時無並無明確規律可循，但也正是因為這種不確定性，也給我們帶來一些不期而遇的驚喜。」

香港天文台：大年三十連續5年消失機率只有1%

香港天文台則曾解釋，農曆十二月為小月的概率約為四成，以此粗略估計，連續5年除夕並非年三十的概率就只有約百分之1。根據公曆與農曆對照表統計，在本世紀完結前還會有兩次類近的情況，分別在2058年至2063年及2089年至2094年，而這兩次更可能是連續6年沒有年三十。