2025蛇年運程｜姓名有這些部首等同犯太歲 即看你有無中及注意位
撰文：聯合新聞網
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今年2025年歲次是乙巳年，生肖屬蛇、豬犯太歲，需要注意破財、官非等意外。
命理師楊登嵙說，另外按照民俗習慣，若姓名裡有藏蛇部首、藏豬部首的民眾，也屬沖犯太歲，在新的一年謹記「步步為營」原則。
何謂藏蛇藏豬部首？命理師：不小心隨時有血光之災（點圖放大閱讀）：
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命理師楊登嵙說，今年乙巳年，生肖屬蛇為「值太歲」，屬豬為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」，在民俗信仰中，意味可能在新的一年面臨意外、車禍、血光、官訟、破財等是非，另外民眾姓名裡，若部首裡有藏蛇、藏豬部首，也需要留意。
楊登嵙說，藏蛇部首包括之、弓、廴、虫、巳、几、六，例如芝、逢、進、達、遠、邁、強、弘、起、芃；藏豬部首有亥、豕，例如核、家、豪、緣、象等。
楊登嵙說，沖犯太歲生肖，以及姓名中有藏蛇、藏豬部首民眾，在今年需要留意，出門行車注意安全，不酒後開車，遵守相關法規，不從事危險活動，投資也要保守，不要躁進，遵行「步步為營」的原則，也不要因貪心誤信歹徒詐騙陷阱，即可平安度過今年。
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