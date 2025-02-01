蛇與龍竟有「血緣關係」、何以成眾多醫學院校徽主角？一文解清

今年是蛇年。提到蛇，許多人可能會感到害怕或厭惡。然而，蛇在中國文化中也被尊稱為「小龍」，在十二生肖中排在第六位，與十二時辰的順序相同（9至11時）。在多數醫學院的徽標中，蛇常常是「主角」，通常以一條或兩條蛇纏繞在手杖上，稱之為「蛇杖」。到底蛇如何「混」進十二生肖、為何是蛇來「接龍」，其又何以成為了許多醫學院校徽的主角？周六（1日），內媒發文剖析許多民眾並不熟知的有關「蛇」的背景。



蛇與龍的「血緣關係」

在傳統生肖文化中，十二生肖的順序為鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬。龍排在第五位，蛇緊隨其後，故有「蛇接龍」的說法，象徵著蛇接替了龍的位置。

綜合《人民日報》、《長江雲新聞》、《極目新聞》等報道，在神話故事中，龍被視為神獸，象徵權力和祥瑞。而蛇則常被視為龍的化身或親戚，因為兩者在形態上有相似之處（如無足的長身）。因此，蛇被稱為「小龍」。儘管蛇在自然界中因具攻擊性而讓人感到恐懼，但在生肖文化中，蛇也象徵智慧、靈活和神秘，體現了中國文化中對生肖間相互關聯的重視，寓意自然的延續與傳承。

龍身似蛇。（長江雲新聞）

考古學研究顯示，早期的龍形象（如新石器時代的紅山文化「玉豬龍」）更接近蛇的形態，這表明龍的形象可能源於古人對蛇的崇拜與想象，隨後逐漸融合其他動物特徵。民間流傳著「蛇修千年為蛟，蛟修千年化龍」的傳說。

因此，蛇常被稱為「小龍」或「地龍」，在風水與民俗中，蛇被視為龍的「人間化身」。有人認為家中出現蛇是「龍脈」的象徵，這一文化關聯使蛇與龍在象徵體系中形成「血脈相連」的關係。

蛇的國際象徵

世界衛生組織的會徽由聯合國標誌和一根蛇繞權杖構成，這一設計自1948年第一屆世界衛生大會便開始使用。蛇盤繞的權杖長久以來是醫學的象徵，源於古希臘醫神阿斯克勒庇俄斯的故事。傳說他在拯救生命方面特別成功，以至於冥神哈迪斯向宙斯抱怨，宙斯害怕他會使人類永生，於是用雷電殺死了他。

在中國傳統文化中，蛇同樣象徵智慧。《山海經》中記載了蛇類治療疾病的故事，而著名醫學家李時珍的《本草綱目》也詳細介紹了蛇類藥物的治療效果。在許多文化中，蛇都象徵著重生和治癒，與醫學救死扶傷的使命相契合。

蛇杖的標誌被醫學院校廣泛採用。（人民日報健康客戶端）

目前，蛇杖的標誌已被世界各地的醫學院校廣泛採用。中國的北京協和醫學院、北京大學醫學部、上海交通大學醫學院等高等醫學院校的校徽中，蛇杖都是重要元素。這些校徽中的蛇杖通常以一條或兩條蛇纏繞在一根上粗下細的杖上，周圍常環繞著象徵和平與希望的橄欖葉，體現了醫學院校對未來的美好願景。

蛇杖的標誌也被一些醫療衛生領域組織採用。（人民日報健康客戶端）

除了醫學院校，許多醫療衛生領域的國際組織和政府部門的標誌也採用了蛇杖圖案。例如，世界衛生組織的會徽就是在聯合國標誌的基礎上，增加了一個單蛇蛇杖，體現了全球衛生合作的精神。

「蛇」字的起源

在現代漢字中，「蛇」字的形、音和義均與「它」、「蟲」、「也」不同。然而，追溯文字發展的歷史，會發現它們之間的密切關聯。

「蛇」字的出現相對較晚，最早見於戰國秦文字。《說文解字》中提到，540個部首中有一個「它」部，「它」就是「蛇」，「蛇」是「它」的異體字。這表明，商周文字中的「它」非常常見，但它們很早就被假借作「其它」的「它」或洗手的盥器「匜」。當一個「它」字記錄了兩個以上的常用詞，就得造新字來分擔。書面語中，「蛇」的使用頻率遠低於代詞「它」，於是表達蛇義的「它」被擠了出去，加了個「蟲」旁變成了「蛇」形。

「蛇」字的出現相對較晚，最早見於戰國秦文字。（VCG）

「它」很常用，雖然作意符被「蟲」給取代了，但作音符常見，後來幾乎被「也」取代。在古文字中，「施」、「他」、「地」、「弛」這些字都從「它」聲，到了漢代才逐漸被「也」替代。就連「蛇」，宋刻《太平御覽》中的「蛇」都寫作「虵」。這是因為，「也」與「它」古音極近，構形中表音功能相同，「也」比「它」容易寫，人們書寫時就選擇了「也」來表音。

「它」是蛇的本字，本義就是蛇，在早期文字的構形中並不美好。但「它」在甲骨文時代就被借作代詞，表示「其它」的意義，並延續到今日。現時更加常用的代詞「他」，猶如「他」與「它」有了區分人與其他物類的功能，但就來源而言，「他」字出現得很晚，是「佗」的變形，「佗」是「它」的累增，歸根到底，都源自「它」。