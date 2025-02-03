大S徐熙媛猝逝　微博熱搜　網民憶她敢愛敢恨：不敢相信

台灣女星「大S」徐熙媛因日本流感併發肺炎驟逝，享年48歲。其妹妹小S透過經紀人證實噩耗，震驚演藝圈與廣大粉絲。消息一出，立刻登上微博熱搜第一，日本流感也排在熱搜第二，熱搜目前一到十二名都與大S有關，許多網民直呼不捨。



台灣女星「大S」徐熙媛因日本流感併發肺炎驟逝，享年48歲。（影片截圖）

許多網民回憶她的ㄧ生敢愛敢恨，也留下不少代表作如電視劇《流星花園》、獲香港金像獎提名，搭配古天樂、張家輝的香港電影《保持通話》。



大S曾跟仔仔（周渝民）合作《流星花園》。（《流星花園》劇照）

徐熙媛（大S）與妹妹徐熙娣（小S）以「S.O.S」（後更名為ASOS）出道以一首〈十分鐘的戀愛〉走紅歌壇，大受歡迎，接連主持綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》和《娛樂百分百》奠定綜藝界基礎，她也曾代班主持《康熙來了》，主持風格頗受兩岸三地網民喜愛。

2001年大S在電視劇《流星花園》中飾演杉菜，紅遍亞洲，並提名台灣金鐘獎最佳女主角。電影代表作則包括《詭絲》、《劍雨》等作，並曾以《保持通話》（2008） 提名香港金像獎。

大S徐熙媛上月25日與老公具俊曄出席恩師王偉忠長女王羚的歸寧宴，當時狀況相當好。（FB圖片）

大S徐熙媛2月3日傳出死訊終年48歲。（IG：@hsushiyuan）

大S（左二）過年前才出席王偉忠女兒歸寧宴。（FB圖片）

大S的死訊傳出，許多網民一開始是不敢相信更批評爆料者，但消息證實後，許多網民則表示震驚。有微博網民指出，自己第一反應是覺得她命特別苦，「但是她一定不喜歡別人這麼評價她，她這輩子敢愛敢恨也留下了作品，是過得滿滿噹噹的一生吧，希望她最愛的家人姊妹孩子們今後人生順遂幸福，小S好好的。」

許多網民則指出，雖然不是粉絲，但我還是看了很多她的綜藝和作品，「看到消息簡直不敢相信，48歲對於漫長的人生來說還很年輕啊！」，另外有不少網民則對於她經歷流產、離婚的遭遇感到心疼，「曾經遇到了不好的人，幸好最後有美好的婚姻」

大S與仔仔周渝民合作拍攝《流星花園》。（CFP）

憑藉《流星花園》一炮而紅。（視頻截圖）

微博網民哀悼：

來世希望你幸福平安永遠記得你帶給我們的快樂和感動永遠記得人生就是要盡量裝作沒事，如果太沉迷疼痛或害怕，事情就會變得很嚴重這句話帶給我的力量。

太突然了這麼年輕漂亮，一路走好！

天啦，雖然大s的劇只看過流星花園和轉角，但是她的綜藝看過很多，無論她本人怎麼樣，但是有時也真的很佩服她敢愛敢恨的精神。

