汪小菲名列京城四少　另三少有人藏槍緩刑有人負債　僅他全身而退

汪小菲近日因為與前妻徐熙媛（大S）一家爆發爭執而陷入爭議，廣受兩岸關注。汪小菲長相帥氣，又以企業家身份廣為人知，在2000年代初曾是鼎鼎大名的「京城四少」之一。



據了解「京城四少」概念源自同名電視劇，網民將其形容北京的四個富二代，分別是汪小菲、汪雨、王爍、王珂，他們憑著身家雄厚且與眾多女星和名媛傳出關係，成為網民關注的焦點，不過隨著當中3人陷入各種風波，已經風光不再。



「京城四少」王爍、汪小菲、王珂、汪雨（由左至右）。（圖／翻攝自網絡）

劉濤與王珂。（百度百科）

王珂負債多 妻子劉濤幫忙還債

京城四少之一的王珂現在的名氣反不如妻子劉濤。劉濤因演過《歡樂頌》、《瑯琊榜》等劇走紅，2007年劉濤與王珂傳在電梯邂逅，相識20天就閃婚，2008年辦了轟動京城的奢華婚禮，花費400萬元（人民幣，下同），婚後育有2子。婚後，劉濤淡出演藝圈，但王珂的投資失利，據傳欠下4億負債，劉濤2011年復出瘋狂拍戲，最高一年拍10幾部，網傳僅花5年就還清老公4億債。

劉濤和王珂婚變傳聞不斷。早前又有博主聲稱王珂炒幣又欠下許多債務，兩人要談離婚，劉濤工作室則作出澄清，更揚言要告博主，但該博主卻稱不怕被告，更提到「當年的所謂京城四少，只有汪雨一個是真正的貴胄子弟。」

之後劉濤於微博回應稱，「我的性格是踏實努力工作生活，不希望分精力理會毫無意義的事，但謠言卻總是無休止重複出現。」劉濤夫妻倆也委託北京一家事務所正式向法院提告該名博主。

王爍。（網絡圖片）

王爍。（網絡圖片）

「京城惡少」王爍曾與周迅交往 曾用槍指王珂獲緩刑

澳籍華人富商王志才的兒子王爍則是有名的「京城惡少」，曾與李小璐等眾多女星傳過緋聞，後與內地女星周迅交往。網絡盛傳王爍以388萬元拍得紫檀宮殿模型送給周迅，引發網民關注，後因持有槍械和藏毒被刑拘。

報道指，2010年12月17日晚上，王爍駕車行至朝外大街時，與劉濤老公王珂駕駛的奧迪私家車因道路行駛發生糾紛。王爍持槍狀物從車窗指向王珂，隨後王珂報警。而在汽車行駛至東安門大街時王爍快速倒車故意撞擊王珂的汽車，導致汽車起火。

案發後警方在王爍的居住地起獲了涉案槍支、彈藥。其中，經鑒定，有殺傷力的槍支為4支、氣槍鉛彈2000發、軍用子彈6發。2011年9月王爍因涉嫌非法持有槍支、彈藥罪和故意損壞財物罪被公訴至東城法院，報道指王爍持槍案被判的是緩刑。

新版「京城四少」左至右依序為萬達公子王思聰、潘石屹公子潘瑞、商業巨富之子王爍（因老爸的房地產背景，再度強勢入榜）、富力公子張量。（百度）

此外，王爍還曾因毆打女記者拒不道歉鬧上新聞版面。

不過王爍因父親背景強，家境殷實，在網民評選新版「京城四少」時，仍舊強勢入榜。

汪雨曾與趙薇交往與張敏傳緋聞 重感情獲讚

中國海協會會長、前上海市市長汪道涵的三兒子汪雨，是四少中最多緋聞對象的。據傳汪雨曾留學美國，畢業後返回上海經營藝術公司。汪雨對名車和紅酒很有研究，喜歡泡夜店。

2004年7月，趙薇汪雨兩人同遊香港的照片被公開，這也是趙薇首次承認的男友。2005年7月16日，汪雨與新版《還珠格格》小燕子扮演者黃奕牽手的照片曝光，汪雨與趙薇分手的消息隨之廣為人知。據傳汪雨也與張敏交往過，但消息未獲證實。

2007年，汪雨與《情深深雨濛蒙》方瑜的扮演者李鈺開始交往，直到李鈺因罹癌於2009年病逝，汪雨一直陪伴在側，其重情重義當時獲網民稱讚。此後汪雨消失在公眾視野，有網民稱其已低調結婚生子。

汪小菲當年同大S的戀情哄動中港台。（視覺中國）

汪小菲及其母親張蘭。（新浪網）

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汪小菲稱不愛京城四少封號

汪小菲是餐飲業商人，曾任俏江南集團總裁和執行董事，現任北京合尊置業有限責任公司董事長。

汪小菲對於京城四少的封號並不特別喜歡，他曾稱「我也不知道從哪來的。這個也反映一種社會現象，非得給你去加一個抬頭，然後讓你必順要認可他，成為別人調侃的這種一個群體。」

此外，汪小菲曾透露自己，9歲就得去餐廳幫忙，全靠他媽媽白手興家1990年開第一間餐廳才開始過上好生活，他曾表示：「因為我爸媽下海（經商）比較早，然後我們家又不是那種，在國企裡面上班的人所以沒分房。我爸媽結婚的時候蓋了一小平房，我就在那出生的十幾平米，今天跟爺爺住兩天，明天跟姥姥住兩天，所以我就是想趕快回到北京來，回到我家庭來跟我父母多相處，跟朋友多相處一下。」