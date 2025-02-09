大S去世｜汪小菲人設崩塌　張蘭被抖音封後竟有網民力挺？

台灣女星徐熙媛（大S）2日在日本過世，享年48歲。她的骨灰5日以專機送回，但她的前婆婆張蘭卻點讚內地網紅「夏健」的造謠影片，稱是兒子汪小菲支付包機費用，遭打臉後點燃網友怒火；另外，汪小菲在大S死訊傳出後的一系列「高調」作為，包括淋雨和在過往的影片下留言，都引發不少網民反感。



8日汪小菲、張蘭更被抖音封號，張蘭和汪小菲都對抖音的決定表態不滿。細探兩岸輿論，汪小菲此次因為高調的作為引發不少兩岸網民的批評。



值得關注的是，張蘭在抖音被封號後，竟出現不少網民力挺，只因張蘭一句「抖音封我號會斷了我背後8000家庭的財路」，在內地餐飲業不景氣的情況下，許多網民撐張蘭，表示「不要因為輿論搞垮一個中國企業，和拿薪水的苦命打工人」。



汪小菲的媽媽張蘭。（視覺中國）

汪小菲淋雨苦情戲適得其反：兩岸網民諷支持者

徐熙媛（大S）2日在日本過世，汪小菲隨即返台，先是對台媒深深一鞠躬要記者「多說點她的好話」，更是哭腫了眼睛，隨後又跑到信義區淋雨。其後有台媒記者爆料稱他的行為一切都是「做戲」，更多網民則認為他的高調行為是在炒作流量。

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另外，張蘭則是在2月6日開直播，更被網民發現點讚夏健稱「還是前任靠譜？大S骨灰由汪小菲包專機護送回台」，母子兩人行為引起許多網民反彈，但亦有不少人替他們護航。支持者的說法認為，大S過世是由於家人疏忽照料，更有不少人抨擊具俊曄，稱「汪小菲把大S至少照顧得很好。」

不過，這種後設的說法並未獲得許多人認同，過去汪小菲「失控」的行為，包括被踢爆出軌，到警局告發大S和在微博的驚人言論一再被翻出，許多網民抨擊「遲來的深情比草賤」，加上汪小菲和張蘭的餐飲業「麻六記」一大部分的收益來源是線上直播，更有不少人認為汪小菲純粹是在扮深情、演戲。

另外，不少內地網友陸續挖出張蘭與汪小菲過去的言行，怒喊要抵制兩人的餐飲品牌「麻六記」。麻六記賣貨的直播間7日也疑似遭到網友惡搞，導致商品賣不出去。

大S的前夫汪小菲及其母親張蘭。（新浪網）

麻六記賣貨的直播間7日也疑似遭到網友惡搞，導致商品賣不出去（抖音＠麻六記官方旗艦店直播截圖）

據內媒報道，麻六記官方帳號於3日停播，7日重新開播後，不少網友湧入直播間留言怒轟「還敢播」、「下架」。麻六記直播間主播也痛訴，許多人在商品連結發出後迅速搶完，卻不進行付款，讓真正想買的人買不到。

點圖放大看內地網友在微博高喊要抵制麻六記👇👇👇

張蘭抖音被封號、「麻六記」被抵制，自然會有人力撐。有網民稱自己路過麻六記的現下分店，看到有不少人在排隊。而張蘭在抖音被封號所說的，「抖音封我號會斷了我背後8000家庭的財路」，也讓身處於內地餐飲業寒冬的民眾特別有感。

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有網民表示，「支持中國的民營企業」、「為國家納稅的人都要支持」，張蘭被封號後反而出現這種的聲音。

大S逝世後，兩岸的輿論場持續震盪，在流量時代，似乎沒有足夠的空間給真正關心她的人平靜的哀悼。

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