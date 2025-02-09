大S去世｜汪小菲「大義滅親」：張蘭不代表我 列3點不滿抖音霸凌
撰文：TVBS新聞網
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大S徐熙媛離世後，骨灰由私人包機運抵回台，張蘭「乾兒子」夏健卻發布影片稱，搭乘私人包機的錢，是由汪小菲來承擔，張蘭也點讚相關影片，此舉讓汪小菲相當不滿，在張蘭直播時傳語音怒轟，甚至還爆粗，現今不只張蘭、夏健，就連汪小菲的抖音帳號，也一併遭無限期封禁。由於抖音是他們直播賣貨平台，對此懲處，張蘭受訪直言，「不認同，不接受」，汪小菲後也在微信朋友圈抱怨被抖音霸凌，疑似怒問張蘭，「憑什麼幫你們背負所有的罪」？
關於汪小菲出資包機的傳言，遭挖出謠言始於一名網紅「我是夏小健」，後來他也被挖出是張蘭的乾兒子，讓網友們都相當憤怒，中國大陸抖音官方公布處罰，以「違背善良風俗和道德底線、不尊重逝者及家屬」等理由，宣布將3人帳號無限期封鎖。
對此，張蘭表示很不滿，「不認同，不接受」，她更火速切割，稱夏健非乾兒子，也不是麻六記或自家直播間的員工，也沒有生意上的來往，「他支持我們，我們開業的時候他每次都來直播」。
汪小菲則發布朋友圈直指，自己從來沒說過任何事，抖音作為平台，覺得有潛在的問題，可以封他，因為那是平台的權利。「但是你這麼審判我，不了解情況下審判我，那是你的做法。」
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接著他共提出3點，
「第一，張蘭不代表我。第二，我什麼都沒說，我在台灣帶孩子，面臨的是孩子的撫養權，你憑什麼審判我？第三，我要和不是正確價值觀的人斷絕一切關係，不提企業、不提這邊的事，我就說我自己，憑什麼幫你們背負所有的罪？我有罪，那是我該承受的，但不是你作為平台去霸淩我的」。
大陸網友一看驚訝直呼，
「演到大義滅親了」、
「一出事就是在帶孩子，一出事就是我跟張蘭沒關係，巨嬰系代表」、
「感覺下次會發個斷絕母子關係的聲明」、「他說話能不能有點邏輯，這段文字看得我好累」。
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