城市設計｜天橋並不單一欠缺靈魂　深圳10座最美天橋超出想像

撰文： 深圳微時光 最後更新日期： 2021-03-09 14:03

有人說，天橋，在一定程度上代表著一座城市的形象。也有人說，作為縫合被動脈主幹道割裂的城市空間裡的重要一環，天橋彰顯著城市的溫度。但相比於城市天際線那些聲名顯赫的高樓，深圳的天橋，總是被人遺忘。 在這座效率至上的城市，和深圳天橋相連的，是來自五湖四海的深圳人，腳步永遠匆匆的深圳人。或許談不上遺忘，只是無暇顧及罷了。我猜，你肯定沒計算過被忽略但自在美麗的天橋到底有多少。

1. 春花天橋

春花，在交通繁忙的深南大道西盡頭分流人群。因大運會落成，一如預期，成為深圳的地標性建築之一。自行車，電動車，行人……在這座橋上川流不息。

匆匆而過的人群裡也總有那麼一兩個人，趴在花瓣的位置，望著橋下被車流拉著往前的深南大道。

如果你一不小心見到她的夜景，那別的天橋估計再難被記住姓名。春花的白天比不上夜晚的絢爛，但深南大道也不會拒絕她在深藍色天空下給出的沉甸感。

2. 錦繡中華中國結天橋

沉穩大氣的春花往東，幾公里外，深南大道被一條南北橫跨的中國結收攏。這是錦繡中華的中國結天橋，把古老文明的精緻與智慧勾成自己的形狀。

3. 創業路中心天橋

橫亙著在南海大道上的創業路中心天橋，是南山區的又一大手筆之作。官方數據顯示，它是深圳目前所有天橋裡身價最高的那個，甚至一度被貼上“亞洲最貴”的標籤。

海王大廈、保利大廈、電信塔的整片空間，由它連成一體。380米的距離曾經讓他拿下了深圳最長天橋的標籤。世事變遷，沒過幾年，這個標籤也不是它的了。

四分之三的頂棚是白綠相間的具象化柔​​美海風，光從橋面路過，露出行人，拉開道道暗影。

4. 寶安甲岸路天橋

從深南大道進入寶安，這座甲岸路天橋，身後就是寶安大道。車流的動態化成霓虹的色彩，四季公園的叢林，路側的花卉草坪，這座橋，牽出一片森林。

也疑惑過座椅頭頂探出來的遮擋，沒能完全包裹長椅，既不遮陽也不擋雨，但好看是真的。

5. 福田蓮花山廊橋

蓮花山，深業上城，被300米的空中廊橋從東到西連結在一起。座椅、廊簷，在綠色氧吧曲折橋廊裡佇立，一路蜿蜒。橋下山水湖泊，橋上有夏無秋，芒草、朱槿……草木繁盛。滿目蔥鬱，蒼翠相隨。抬頭，眼裡就灌進整個夏天。華燈初上，樸素的橋身染上了一層金黃，霓虹下的橋頭，靜待路人。

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6. 梅林關民樂大橋

梅林關民樂天橋是出了名的長，走過一次，就會知道。但你可能未曾見識的，是這裡的上帝視角。

從百米的高空俯瞰，見不到這裡每天近十幾萬次的人流量，也見不到賣鮮花、水果、糍粑的小攤小販……滿眼只有蒼綠，以及梅林關的繁忙盛景。轉眼再到濱河大道，這裡也有不少叫不上名字但能給人驚喜的天橋。

7. 濱河大道沙嘴人行天橋

太陽打在橋上，光停在疾馳的車流裡，片刻靜止，落成橋的樣子。深圳藍裡，全份白雲、半段綠樹、幾棟高樓、一方街景，一份它。

8. 濱河大道新洲人行天橋

古典嵌在這裡，中國紅和這座最簡單形狀的能遮風擋雨的天橋相連。頭頂彩虹路過，一片片格子裡藏著光。

9. 濱河大道CBD彩色天橋

艷麗的玻璃，濾過天空，透過高樓，共鳴就這樣產生。天橋、高樓的生命好像是由人類賦予，但明顯，並不完全了解他們。

10. 濱河大道上沙&彩田天橋

行人匆匆而過，符合CBD的風格，這裡沒有讓人沉迷的奇聞軼事；只有著急穿行而過的陌生人，背影裡留下兩座天橋的緘默 。

深圳在過去40年裡轟轟烈烈地野蠻生長，天橋或許是人們為車讓路的一種結果，但在客觀上，也承載著獨特的城市記憶。看似是微小的交通關節，也總有成功的設計為它注入靈魂。

深圳的天橋，看過人潮湧動，也收下了這座城市裡破碎的時間。站在橋上，身後是過去，前面是未來，一座座天橋，細數了時間流淌；而我們，不過是捉住了那轉瞬即逝的一刻，也恰巧存檔了這座城市某一秒的記憶。

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