李子柒做泡菜拍片掀文化爭議　韓網民批其「將韓國菜當中國菜」

在Youtube擁有1400萬粉絲的內地「網紅」李子柒，憑藉拍攝手工藝與美食短片而爆紅，不過，她近日發布涉及製作泡菜的影片卻遭到部分韓國網民抨擊。 有韓國網民認為，李把傳統的韓國菜誤傳為中國菜。對此，有中國網民指，李製作的是四川泡菜，與韓國無關。

李子柒上周六（9日）在Youtube發布「一生系列（Life Series）」最後一段影片，介紹了各種類型的蘿蔔從成長到成為食物的「一生」經過。她在片中先醃製了蘿蔔干，之後將蘿蔔切碎，用鹽析出水分等，隨即再用兩種方式製作白菜泡菜，一是用鹽浸泡，另一種是給白菜塗抹辣椒，並密閉封存。

該影片目前吸引至少430多萬次觀看，李子柒片中一貫保持話少的風格，令觀眾爭論她製作的是哪種泡菜，有人認為是四川泡菜，也有人認為是韓國。

為此韓國網民紛紛到評論區指對泡菜的醃製過程感到無法忍受，並批評李子柒沒有聲明泡菜是韓國傳統食物。有韓國網民表示：「當我看到白菜被劈開兩半時，我在想『不能啊』，但看到她（李子柒）給白菜加作料後，我簡直不敢相信自己的眼睛。」亦有人指影片中沒有泡菜冰箱，由此可說明泡菜根本不是中國食物。

《韓國先驅報》則報道稱，雖然中國也有自己的泡菜，但李子柒片中所用的泡菜配料和製作方法極像韓國泡菜。

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事件也引起了中國網民的熱議，有朝鮮族網民表示他在看作為四川人的李子柒做泡菜時，不會在意這道菜是誰發明的，只會增加他和四川人的親密感。亦有來自外國的網民稱讚該影片相比以往，在視覺上更為驚艷，大讚李子柒及攝影師很有才華。

事實上，四川有製作泡菜傳統。去年11月，一項由中國主導制定、四川省眉山市市場監管局牽頭負責的泡菜行業國際標準正式誕生。不過，當時事件引起爭議，韓國農林畜產食品部事後表示，該制定並不意味着中國的泡菜成為韓國泡菜的國際標準。

（中國日報網）