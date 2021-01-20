山西出土周代女性化妝品銅盒　帶顏色、含油脂還配有銅勺

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-01-20 11:47

早前，位於山西省運城市垣曲縣的周代墓葬北白鵝墓地發掘出一個銅盒。中國多地科研專家在該銅盒內提取獲得化妝品油脂類化學遺存，證實該銅盒是一個化妝品盒，對探究周代女性生活具有重要意義。

北白鵝墓地發掘出一個化妝品盒（點圖放大）：

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垣曲北白鵝墓地是山西近年來商周考古的重要發現，因發現周朝帶有銘文的銅器入選「2020年度中國十大考古新聞」。考古人員在墓地共發現7件銅盒，其中一件長方體銅盒有盒蓋可以左右掀開，兩扇蓋門上安裝有鈕，銅盒出土時，裡面盛滿帶有顏色的殘留物，還有一件銅勺，與銅盒配套使用。

當時，考古人員認為該銅盒可能是縮小的用來運送靈柩的挽車，或是首飾盒、化妝品盒。經專業機構檢測，考古人員在該銅盒內提取獲得化妝品油脂類化學遺存，佐證了「化妝品盒」論。此外，科研人員又在一個銅壺內獲得果酒等成分。

山西省考古研究院副研究員楊及耘表示，初步認定該處墓地性質為召氏家族太保匽中（燕仲）一支在東周王畿內的采邑公共墓地。因多座墓葬出土有太保燕仲銘文，族徽「華」等內容，初步推斷該地為春秋早期至春秋中期太保召公奭次子後裔沿襲了太保官職，隨平王遷都洛陽成周後，食採地由宗周（陝西岐山）遷至成周召原的王畿采邑之地，即今垣曲北白鵝至濟源邵原一帶。

楊及耘稱，在2020年度進行搶救性發掘之後，目前在遺址區南部已探明大中小型墓葬65座，車馬坑3座，其中一座車馬坑長11米、寬6米、深3.5米，規模很大。

（綜合報道）