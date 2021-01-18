陝西發現秦始皇政務大殿遺址　「荊軻刺秦王」或發生在此

秦咸陽城遺址位於陝西省關中平原腹地，今西安市主城區以北18公里。據內媒近日報道，截止目前考古人員已經在秦咸陽城遺址內發現大量宮殿官署區遺址，面積約500萬平方米。 考古人員還在遺址東部發現了一個高台建築遺址，這座建築頂部復原面積約1000平方米左右，具備秦國政務大殿的條件，屬於秦咸陽城遺址宮區核心位置所在。

秦咸陽城遺址內發現大量宮殿官署區遺址（點圖放大）：

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據陝西省考古研究院，通過多年考古發掘，秦咸陽城遺址北區整體布局面貌逐漸明朗。官署區現存面積500萬平方米，北部為東西長達4.5公里的人工壕溝，南部為高差20餘米的自然台塬。壕溝與台塬構成了防衛系統，也作為區域劃分界線。

宮殿官署區西部、北部為官署手工業製作、管理及府庫區，其中存在高等級骨器製作、金屬冶鑄、鑄幣、石甲胄製作等手工業遺存。宮殿官署區東部是以6號高台建築基址為中心的建築群，6號高台建築發現曲尺形牆體與壁柱、台階與斜坡通道、塗朱地面等，頂部復原面積約1000平方米，具備政務大殿的條件。

據文獻記載，公元前227年，荊軻受燕太子丹指派，攜燕督亢地圖和將軍樊於期首級，前往秦國刺殺秦王嬴政（後為秦始皇）。秦王於咸陽宮隆重接見荊軻，最終荊軻刺秦王不中，事敗被殺。

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考古人員還對遺址最東部堆積進行勘探和試掘，發現一條東西斷續分布長達9公里的水系遺存，結合周邊考古資料，考古人員判斷東部水域就是史料記載的蘭池。

蘭池宮也叫蘭池陂，秦始皇引渭水修建蘭池宮並挖池築島，按照傳說中海上仙山的形象修建園林。秦朝末年，項羽燒咸陽宮後蘭池宮遭毀棄。根據《史記》記載，秦始皇三十一年（公元前216年）的一天晚上，秦始皇曾穿便服夜遊蘭池宮，遇到幾名刺客行刺，秦始皇束手無策之際多虧隨身的四名武士奮力搏鬥，才得脫險。

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（綜合報道）