多圖｜陝西發掘唐代皇室姻親墓葬　隱藏武則天龐大家族圖一角

據陝西省考古研究院1月8日消息，2020年12月，陝西省考古研究院在西咸新區空港新城底張街道布里村北發掘了兩座唐代紀年墓葬。 這兩座墓葬形制完整，紀年明確，壁畫精美，其中一座墓為夫婦合葬墓，墓主夫婦楊知什和龐大家均為皇室姻親，與武則天有著千絲萬縷的家族關係；另一座墓的主人為唐代馬政官員。

這次發掘的夫婦合葬墓，南北水平總長33.5米，由斜坡墓道、5個天井、5個過洞、4個壁龕、甬道和土洞墓室組成。甬道內建有石門，門扉上可見模擬門釘的線刻花朵。生土棺床設於墓室西壁下，立面砌磚裝飾，未見葬具和人骨。

甬道東西兩壁和墓室四壁均有壁畫，是在生土壁面刷上白灰後直接繪製。墓室北壁可見一方桌，桌上整齊地擺放裝有食品的盤。東壁為樂舞圖，畫面中間為兩位站於圓氈上的舞者，兩側為樂隊。樂舞圖具有盛唐時代的典型風格，與韓休夫婦墓樂舞圖布局基本相同。墓葬內除石刻外未出土其他隨葬器物。

▼ 六張圖了解楊氏夫婦與兩朝皇室複雜的姻親關係

據墓誌記載，墓主為楊知什和龐大家夫婦。其中，楊知什是武則天的外祖父楊士達的曾孫，楊知什的姪女元獻楊皇后則是武則天之孫唐玄宗的貴嬪、唐肅宗的生母。龐大家還是唐玄宗外祖母的堂姪女。楊氏夫婦與唐代及武周皇室有著複雜的姻親關係，地位顯貴。

據記載，楊知什終官左驍衛郎將，其曾祖父楊士達則是隋朝的納言。夫人龐大家的曾祖卿惲曾參與玄武門之變，父承宗任銀青光祿大夫、太子賓客，開元廿七年（739年）合葬於洪瀆原舊塋。

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另一座墓為帶有圍溝兆域和封土的5天井單室磚券墓。圍溝內分布有兩座墓葬，東西並列，間距5米。墓葬南北水平總長42.5米，由斜坡墓道、5個過洞、5個天井、4個壁龕、甬道和墓室組成。墓葬內共出土各類隨葬遺物102件（組），多為放置在壁龕內的騎馬俑和立俑。該墓壁面通繪壁畫，保存情況較佳。

其中一座墓葬的墓主為康善達，曾任左驍衛親衛、東宮烏城監丞、咸陽監等職，為初唐時代的馬政官員；另外一座墓葬的墓主身份不明。

據墓誌記載，康善達之父亦任牧監，家資饒富，「谷量牛馬，山藏丹寶」，很可能是原州（今寧夏固原）粟特人。墓道壁畫所繪的馴馬、牽駝者皆為胡人形象，或許與墓主人的族屬和生前生活有關。

墓道東西二壁繪青龍、白虎引導的出行隊列。以墓道東西兩壁的胡人馴馬圖和胡人牽駝圖最為生動。胡人深目高鼻，身體後傾，左手牽韁，右手揮鞭，正在馴服一匹低頭掙扎的白馬。出行隊伍內可見華蓋、誕馬及持弓箭的侍從，隊伍下方有數條靈蹄獵犬，或趴臥，或昂首張望，或奔跑。

壁畫所繪人物、動物形象生動，用筆流暢，其意趣獨特、構圖新穎，是較為罕見的唐墓壁畫題材。天井下東西二壁對稱繪製男侍或女侍圖像。墓室西壁和北壁繪屏風樹下仕女，東壁繪影作木構仕女，表現室內生活的場景。