中國第一海報設計師遭綁架？賀歲片作品與過去代表作差異大惹熱議

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-02-13 08:30

最近，黃海老師有點火，隨著賀歲電影的宣傳，黃海的名字頻頻登上熱搜。就像是去年年底上映的《送你一朵小紅花》海報，大受好評。影片主要講述了兩個抗癌少年正視痛苦，向陽而生的故事。而此次黃海老師設計的珍藏版海報，也緊緊圍繞了「心如花木，向陽而生」這個主題。

接二連三地，最近又有不少黃海設計的電影海報官宣：《斷．橋》先導海報、《武漢日夜》終極海報、《你好，李煥英》掛曆版海報，統統出自黃海老師之手，不得不說這產量是真的高。但高產之下，必有疑慮。神壇之上的黃海老師，開始有了越來越多的質疑，究竟是黃海老師被拉下神壇，還是受眾的審美開始有所提升？讓我們一起來看看。

原來這些超經典海報都出自他手 網民看到新作後熱議是否被綁架了 點圖了解更多：

+ 21 + 21 + 21

一張好海報價值2000萬票房，這是黃海創造的影壇奇蹟。但黃海並不是海報設計的萬精油，好像電影宣發方找到他，設計就後者無憂了。設計從來也不是一個人的事情，磨合、談判、創意、實操……坦白說，商業就是商業，我們不能用藝術家的標準要求設計師。

最後，你覺得呢？黃海老師這次究竟發揮如何，在評論區留下你的意見吧！

【相關圖輯】盤點2020年16張最美電影宣傳海報：我想結束這一切、超時空通話…（點圖放大瀏覽）：

+ 10 + 10 + 10

【相關圖輯】全球最美護照設計排名 日本浮世繪竟落榜？挪威現代感設計奪冠（點圖放大瀏覽）：

+ 27 + 27 + 27

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】