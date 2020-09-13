《花木蘭》海報勁崩壞遭瘋狂P圖惡搞！網友吐槽審美如上世紀陸劇

迪士尼的《花木蘭》，絕對是一部神奇的電影。從宣傳到上映，「撤檔——定檔——又撤檔」感覺花了半輩子時間。這不，官方終於定檔內地9月11日上映，也正式推出了定檔海報。

（《花木蘭》電影海報）

可是仔細瞅瞅這海報，這色調和排版？有陳年老劇味了。到底是哪裏出了問題？為此網友找了一堆電視劇海報放到了一起，毫無違和感！這海報甚至還有DVD的味道。突然，72集大型合家歡土色土香電視連續劇就在我眼前了。還有網友給P成語文課本的：這一刻，我覺得迪士尼真的好牛，爺的青春又回來了。

內地網友將《花木蘭》海報瘋狂P圖惡搞，Poster設計極具上世紀超長篇古代人物傳記式陸劇DVD既現感！然後又試將《花木蘭》海報放在一堆leung味陸劇海報的中間，居然毫無違和感：

+ 7 + 7 + 7

神仙姐姐的努力

不光是海報遭網友群嘲，萬萬沒想到，連電影也是未播已劣評如潮。筆者看了看豆瓣評分，已經跌到了4.7分。至於劣評原因，emmm……（以下內容帶一點點小劇透）

電影一開場就是花木蘭的身體內蘊含著強大的「氣」，這種能量證明她有資格成為一名了不起的戰士。但因為女性的身份，她只能壓抑著自己的天分。（搞不懂，為什麼所有荷李活導演都認為所有中國人都會氣功？）但是我們記憶裏的花木蘭，一直都是「唧唧复唧唧，木蘭當戶織」的普通農家女孩，哪裏的天賦異禀和氣功？而且經過十二年免費教育，誰還不會背《木蘭辭》的開頭呢？

+ 11 + 11 + 11

片中打太極一幕，更是令人無法理解，這是帶兵打仗的同時還要兼職健身？可能是為了讓觀眾夠High，導演還在片中加入了神魔元素，花木蘭到後期直接變成了「女巫」。

誰從小習武，誰身體有氣功，誰壓抑自己天分…這跟花木蘭有有甚麼關係呢？如果去掉花木蘭的這層外衣，單純講述一個少女為了拯救家庭挺身而出，與邪惡敵人鬥智鬥勇最終收穫愛情並成長的故事，很西式很荷李活，評分也不可能這麼低。

此外，不合邏輯的鏡頭比比皆是。片中有一副古怪的對聯，如果它可以稱之為對聯的話，它的內容是：「 願天下有情人終成眷屬，願世間眷屬全是有情人。」還有在預告片就已經被瘋狂吐槽的土樓，完全是朝代穿越。土樓位於福建地區就不說了，形成年代也在宋元時期，而花木蘭的故事則發生在南北朝時期，朝代根本對不上。

+ 2 + 2 + 2

有一個鏡頭，給到花木蘭家族的祠堂，祠堂裏面赫然掛著大紅燈籠，看到這裏的中國網友都驚了。外國人知道祠堂是做什麼的嗎？誰家會在祭拜先祖的地方掛紅燈籠呢？木蘭額上的妝容代言「華為榮耀」也就不吐槽了…還有鞏俐的女巫形象，完全不知所云。

雖然鞏俐在接受采訪時曾透露：「這個角色很厲害，能瞬間變出上千隻鷹，有很大能量、很多動作戲。」但她也厲害的過分了？她的存在完全是《哈利波特》魔法效應的延續。

所以鞏俐這麼好的演技，變成給荷李活大片演「工具人」。將花木蘭的成長作為故事主線，加入典型的迪士尼奇幻元素，這麼一鍋不倫不類的的荷李活式大雜燴，編劇和導演對中國文化的理解，也太浮於表面了。

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+ 3 + 3 + 3

天不時地不利人不和

不得不說，這電影可惜了劉亦菲。首先拿下這個角色就很不容易，花木蘭角色的敲定歷時兩年。最終劉亦菲從近1000名試鏡的女演員過五關，斬六將脫穎而出。

在一次採訪《花木蘭》導演妮基卡羅的時候，導演就說出劉亦菲連著坐了14個小時飛機，馬不停蹄趕去面試。而且英語不是母語的前提下，劉亦菲的台詞長達5頁紙。

在兩個小時緊張的試鏡後，劉亦菲又參加了長達一個半小時的體能測試，這恐怕對於一個男演員都是一個殘酷的考驗，而劉亦菲卻一一通過考驗。而在最後，導演總結說：「她是一名戰士，亦菲是一名真正的戰士。」而且不少採訪裏都會提到，拍打戲的時候，劉亦菲基本都是親身上陣，不太用替身。

封閉式訓練。騎馬射箭、飛簷走壁。正因為如此，就更為劉亦菲嘆息。再苦再累，她也堅持了下來。屢屢上熱搜，神仙姐姐的顏+舞刀弄槍的劍，為觀眾的期待值疊加了一層又一層的外衣。

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「我的職責，是戰鬥」

了解劉亦菲的人都知道，舞蹈出身的她，還有著出色的打戲功底。拍戲這麼多年，舞槍弄棒小姐姐從來沒在怕的。在圈內算有名的「打戲親自上陣」仙女。長期執著於角色塑造，「上刀山，下火海」，都親自上。吊威也令她得了頸椎病，至今仍未治好。

同時英文足夠好，拍攝起來毫無壓力也是妥妥的加分項。在《花木蘭》裏，花木蘭選擇做一個戰士：「我的職責，是戰鬥」。劉亦菲也是如此，因為顏值，她的實力一直在被低估。她完全可以不那麼較真按世俗的期待，安安靜靜做一隻花瓶——畢竟她曾在熒幕上塑造了那麼多，嬌柔的女性形象。

不食人間煙火的小龍女、傾城絕色的王語嫣、嬌蠻任性的白秀珠。但她骨子裏卻有著和木蘭一樣，不服輸的勁兒，不斷地要求自己，用演技證明自己。

仙女「戰鬥」史

但是努力「戰鬥」的仙女，並不是一帆風順。電視劇讓我們記住了仙氣飄飄的劉亦菲，但是電影…… 多少有點慘淡。我們來看看，這些年被稱為天仙的劉亦菲這些年都演了些什麼？這簡直是仙女「戰鬥」史。

2017年和丹麥合拍的《烽火芳菲》，票房僅2943.4萬。《夜孔雀》又是中法合拍，裏面全是大牌，票房僅3318.3萬。劉亦菲和韓國人氣男星Rain合作的《露水紅顏》，一看票房僅6637.8萬。《三生三世十里桃花》讓人充滿期待，可造型和場景，也太辣眼睛了。最後票房還看得過去，可口碑差呀。在這些作品裏，劇本是一個問題，劉亦菲的選劇能力，也是有待加強！

+ 6 + 6 + 6

天仙之路，何去何從

不過就算是劇本的鍋，天仙也難免要反思下自己。是否因為美貌，背負了太多的負擔。回到我們最初的《花木蘭》，劉亦菲實在是可惜。就算足夠努力，但也敵不過大雜燴的劇情。

機智如網友，短短幾個字，就能總結這電影到底有多少難看了。

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