迪士尼推12款隱晦中國風海報拜年　揞住戲名你估唔估到係邊部？　

武漢肺炎侵襲下，內地今年的春節電影市場一片慘淡，不少新片先後撤檔，何時可重登大銀幕屬未知之數。只有徐崢的《冏媽》改為網路免費直播，引起戲院業者反彈。部份戲院不營業，有的繼續放映觀眾已不感興趣的舊片，本來一個業績可觀的黃金檔期，竟然跌入史上最深的谷底。

耐人尋味的是，迪士尼出了一系列農曆春節賀歲海報，隱晦而巧妙地將電影元素融入於中國式的畫風中：

+ 8 + 7 + 6

包括將要陸續上映的《黑寡婦》（Black Widow）、《永恆族》（The Eternals）、《花木蘭》（Mulan）等中文海報，寫上「恭賀新春」、「步步高升」等吉祥祝福，圖案風格也走中國傳統年畫形式，甚至包括併購的霍士新片《夢斷城西》（West Side Story）、《變種人》（The New Mutants）、《皇家特工：第一任務》（The King's Man）等。

雖然內地近年來愈來愈走自己的路，自家電影的票房表現勝過荷李活大片，卻仍然是荷李活電影除美國以外的另一大市場。因此迪士尼不願怠慢，頻頻示好，也一定會把旗下大片巨星都特別帶到內地做宣傳，對《花木蘭》女主角劉亦菲帶來的爭議始終默不作聲。

延伸閱讀：

好暖心！Sunnee時尚登封 被曝拍攝幕後的「紳士之舉」

台灣藝人沒譴責中國反罵台灣官員 陳艾琳嘆「滿頭問號」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】