春晚舞台｜小品相聲舞蹈服飾應有盡有　今年地方電視台各展風騷

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-16 13:36

除了央視春晚外，內地各地電視台的春晚也備受民眾關注。今年則有網友以四句話來總括地方台的精華：「遼寧的小品，天津的相聲，河南的舞蹈，四川的中國服飾」。

遼寧的小品

在小品類方面，遼寧衛視今年廣受稱讚。遼寧衛視春晚語言類節目向來都是最具看點的王牌類節目，匯聚了眾多諧星。今年的語言類節目依舊格外亮眼，多達8個的節目佔比更是達到了整個春晚一半以上的分量。

今年晚會一次過拿出兩組特別的「父女」組合：在小品《一醉十年》中，李雪琴、郭冬臨用善意的一出好戲治癒嗜酒如命的人；在小品《嗨！老爸》中，辣目洋子和賈冰、于洋組成搭檔演繹一個藏私房錢引發誤會的故事，在爆笑之餘彰顯人性光輝。

天津的相聲

作為全國首檔以「相聲」為主題的春晚，今年天津衛視與著名大型專業相聲社團「德雲社」合作表演節目。除了熱門節目《薪火相傳》，今年的表演還實現了主題類型的創新，例如《智能時代》通過美顏、外賣、刷視頻等生活場景，將科學技術創新展現得淋漓盡致；《幸福的幸福》則將二胎、學區房等社會話題加入到作品中。

內媒報道指，在10日播出當晚，相聲春晚的話題熱度位居當天各台春晚第一，獨佔鰲頭。數據顯示，索福瑞收視率1.36%，IPTV平均收視率達到13.15%，同時段第一，創天津衛視本地收視今年新高；斬獲全網熱搜45個；「天津衛視德雲社相聲春晚」相關微博話題總閱讀量超19億，討論量超500萬；全網視頻播放量超16.5億。

河南的舞蹈

河南衛視春晚的舞蹈節目《唐宮夜宴》大獲成功，片段在網上廣傳。在節目中，參加夜宴的宮女們如同在古畫中穿行，她們時而嬉笑打鬧，時而梳妝打扮，當場景切換到正式的宮廷表演時，宮女們的舞姿又不失大氣恢弘，盛唐時期的文化風貌盡情展現。為了體現豐腴的唐俑形象，演員們身上穿著塞海綿的連體衣，嘴裡含著棉花，而眼角兩道月牙形的妝容，也完全再現了風靡於唐代的女性面部潮流妝容「斜紅」。

晚會總導演陳雷表示，「我們運用了5G+AR的技術，讓虛擬場景和現實舞台結合，將歌舞放進了博物館場景，製造出了一種博物館奇妙夜的感覺」。

四川的中國服飾

四川衛視本年的春晚延續「國韻」主題，將巴蜀文化、傳統文化、民族文化融合呈現。當中國風服飾節目《禮儀之邦》，憑藉華美服裝脫穎而出。節目展示包括甲胄在內的歷史長河中各個時期代表性服裝，數量高達59套，時間跨越1800年。

+ 5 + 5 + 5

據悉，本次春晚與漢客絲路、空谷鹿笙等知名漢服品牌合作，在相當一部分服飾的選擇上融入了現代設計靈感，呈現出當今科技社會下新一代華服傳承與新時代的理解。還有部分華服結合宋錦、銀花絲等非遺物質文化遺產特殊製作工藝，絕美觀感背後也凝聚了千年文化的匠心傳承。

中國非物質文化遺產研究院副院長、四川省傳統文化促進會常務副會長王欽甲表示：「很高興能夠在川台新年晚會這樣的大舞台上看到有屬於我們中華民族的傳統服飾呈現，以及對傳統文化一個傳播，這對於華服圈來說是振奮人心的。希望能多有這樣的舞台，以此增強我們的文化自信和文化自覺。」