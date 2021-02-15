春晚舞台｜劉德華周杰倫彷如親臨現場　揭秘背後多種「黑科技」

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-15 11:20

剛過去不久的年除夕夜（11日），央視春晚絢麗奪目的視覺體驗引起輿論熱議，尤其是劉德華、周杰倫等港台藝人，透過遠端連線和AR（增強實境）等技術，實現與現場的「無縫銜接」，不少人嘖嘖稱奇，也想要對背後的「黑科技」一探究竟。 根據央視報道，春晚首度採用AI（人工智能）+VR（虛擬實境）裸眼3D演播室技術，並融入AR手段，令歌手他與整個的場景及當中植入的元素進行交互，實現了這樣的「沉浸式互動」。

劉德華透過遠端連線與春晚現場「無縫連接」。（央視片段）

在今年春晚，華仔劉德華身穿紅色燕尾服登場，隨着音樂響起就大開金口唱其經典名曲《恭喜發財》，在極奢華的舞台上還展現舞技，又唱又跳非常精彩。而關曉彤同王一博就在現場中表演，二人為了配合劉德華中間留了一個空位，再透過科技的配合令三人合體，之後一起大合唱《恭喜發財》，掀起全場高潮。

此外，周杰倫也現身春晚演唱最新單曲《Mojito》，身在台灣的他，同樣透過舞台技術與北京會場連線，創造親臨現場的逼真效果，同樣引發網民熱議，登上微博熱搜。許多人對於兩人與現場無縫連接的技術抱持強烈的好奇心。

周董在春晚表演最新單曲《Mojito》 被笑指似MV播放：

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對此，2021年春晚總導演陳臨春表示，今年春晚在一些節目中實現的創意，是受疫情影響「被迫」採用的手段，但同時也迫使技術手段不斷地在春晚得到體現。

據介紹，今年春晚通過渲染引擎製作出千變萬化的全景虛擬場景，使演員突破傳統舞台空間呈現形態，根據屏幕畫面，與身邊的虛擬元素進行沉浸式互動，打破了傳統虛擬製作摳像技術限制，實現了虛擬空間與現實世界的無縫銜接。

劉德華6年後再登春晚舞台 型爆獻唱《恭喜發財》：

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春晚副總導演鄒為表示，透過AR的手段，歌手和整個場景以及當中植入的元素產生交互，「不是說光是一個人在一個景裡面去唱」。現場的機械牛等元素經過3D處理後，被植入到劉德華遠端的拍攝場景裡，劉德華要與兩邊的元素進行交互，這也是新技術的一種體現。

100部4K攝影機 打造360度旋轉視角

據介紹，此次春晚還應用到全景自由視角拍攝技術，以100部4K攝影機組成1個圓環型4K拍攝陣列和1個螺旋形4K拍攝陣列，對節目主體演員進行360度的環繞拍攝，生成「時空凝結」般的精彩瞬間影像，以360度的旋轉視角對演員的動作進行全面展示。

全景自由視角拍攝技術以100部4K攝像機組成的1個圓環型4K拍攝陣列和1個螺旋形4K拍攝陣列，對節目主體演員進行360度的環繞拍攝。（央視片段）

中央廣播電視總台技術局錄製三部高級工程師孟秋渝表示，為了增加觀看的視覺角度，在節目的現場增加了兩個天鷹座（索道攝影機），攝影機可以垂直或水平移動，讓觀眾在觀看節目時具有視覺角度上的大範圍變化。現場還應用了一個特殊的伸縮搖臂，透過水平移動和縱向延展，讓運動軌跡增多，提升觀看效果。

今年春晚的舞台上，大型沉浸式的傳統服飾表演《山水霓裳》也令人驚豔。舞台將冰屏與地屏機械舞台相配合，通過多媒體手段讓觀眾的視覺感官從一號廳舞台延展向中國的山水林田湖，身臨其境般地感受自然之美，大地之美和人文之美。

時尚走秀節目《山水霓裳》將舞台與山水融為一體，效果絢爛奪目。（央視）

參與該表演的歌手李宇春說，現場需要非常精準的走位，因為升降是一直在變化的，而且是錯落和不規則的，「就是完全需要你在沒有任何標識的情況下，去嚴格去記憶它的每一塊的一個動作」 。

春晚總導演陳臨春表示，節目把舞台變成另外一個時空，但又能夠「非常有機地變回來」，適合在大自然中展現服裝的魅力。現場通過20次的舞台機械升降，將演員與虛擬現實特效完美組合，達到天衣無縫的效果。

（綜合報道）