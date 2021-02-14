春晚再現「塗黑臉」遭批種族歧視　外交部：融合文化元素顯示尊重

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-14 17:14

今年的央視春晚在一段名為《非洲歌舞》的表演中，出現多位「塗黑臉」舞者，引發外界和非裔組織的「種族歧視」質疑。在2018年，央視也曾在春晚節目中讓演員塗黑臉扮演非洲人，引發爭議。 外交部回應稱，將其他國家的文化元素融合到中國演出，是顯示尊重。

在《非洲歌舞》的表演中出現多位「塗黑臉」舞者（點圖放大）：

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今年的央視春晚於11日（上周四）除夕夜當晚播出，在歌舞《節日》的其中一個節目《非洲歌舞》中，許多扮演非洲人的演員在明快的非洲風情音樂中載歌載舞，他們穿上了非洲傳統服飾，也將臉部塗成了深色。內地知名女歌手朱明瑛則負責領唱。據內媒報道，該節目旨在「把『一帶​​一路』沿線的異域風情帶到了全球華人觀眾眼前。」

對於演出演員畫上黑色膚色，朱明瑛表示，專業化妝師仔細比對了當地人們的膚色特質，光是用油彩化妝就要一兩個小時，「為的是更像，中國老百姓一看就很直觀，可以迅速帶入到歌舞氛圍當中」。但她也提到，「如果是出國演出，我們就以本來的膚色不化妝，人家一看中國人能把非洲歌舞跳得這麼惟妙惟肖就更棒了。」

節目出街後隨即招來了許多批評。記錄非洲人在內地經歷的組織「Black Livity China」在在Twitter寫道：「塗黑臉又一次出現在央視春晚的舞台─這不是第一次，這令人非常失望。」在內地的非洲人社群「中國黑人連線」（Black China Caucus，BCC）也在Twitter發文批評稱，很難將這樣的表演與黑臉滑稽劇（minstrelsy）的長期歷史分離開來。

根據資料，黑臉滑稽劇是19世紀初期開始在美國出現的種族主義表演，由白人把臉塗黑，透過滑稽短劇、誇張動作和歌唱跳舞來描繪非裔族群。

中國外交部回應稱，將其他國家的文化元素融合到中國演出，是顯示尊重，強調非洲歌舞環節並非外交問題，若有人就春晚節目大驚小怪，破壞中國和非洲國家之間的和諧關係，顯然別有用心。

2018年春晚已現「塗黑臉」

在2018年央視春晚的小品節目《同喜同樂》中，內容為歌頌中非合作修建鐵路，由來自肯尼亞、烏干達及科特迪瓦等非洲國家的演員與中國演員鄭愷、婁乃鳴、大兵等共同演出。一群來自肯尼亞蒙內鐵路的非洲女乘務員在該節目中亮相。

在節目中，中國女演員婁乃鳴把全身皮膚塗黑，並把臀部墊大，扮演急於嫁女的非洲大媽，她歷數中國人對她的恩情，「年輕的時候是中國援非的醫療隊救了媽媽的命。現在中國的孩子們來到非洲，為我們修鐵路，還把我的小喀瑞培養的這麼出色。我愛中國人，我愛中國！」除此之外，婁乃鳴身旁的猴子更由黑人穿道具服假扮。節目播出後，引發社會熱議和批評，認為該節目充滿種族主義的色彩。

（綜合報道）