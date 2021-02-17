漢代錢罌多有牛造型　象徵財富地位甚至與信仰習俗有關？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-17 19:04

中國在古時作為農業大國，日常生活與牛息息相關，牛不僅是生產力的象徵，也成為一種藝術符號。河南、上海等地的博物館，就收藏了漢代時期各款牛形象裝飾的存錢罐，當中更有中國早已滅絕的瘤牛。

河南博物院收藏了東漢銅鎏金牛，其身材健壯豐滿，表情倔強剛毅，造型生動寫實。另一件帶盤牛形銅尊，兩眼圓瞪，牛角粗壯，似乎在積蓄無窮的力量。據悉，鎏金工藝盛行於漢代，備受貴族推崇。

河南博物院研究員王景荃介紹，漢代中原地區的農業普遍採用了牛耕技術，牛對中原地區糧食生產到加工貢獻非常大。在傳統農耕社會中，因為與土地、勞作、生存緊密相連，牛也象徵財富和地位。

上海博物館收藏的八牛貯貝器鑄造於西漢雲南地區，器具出土時仍裝有貝幣。器蓋中間，大牛立於鼓型座上，長角彎延前聳，威武雄健；7隻小牛低首垂尾環繞在蓋沿。

廣東西漢南越王博物館展出的一級文物「四牛鎏金騎士銅貯貝器」，則展示古滇國鎏金騎士在狩獵牛的場景。貯貝器上的牛背凸起，與常見的黃牛迥然不同。博物館講解員何少偉介紹，瘤牛的特點是背部有一個「駝峰」，又稱為峰牛，而瘤牛早已在中國滅絕。

國家博物館館藏的貢納場面青銅貯貝器上，同樣是西漢時期的儲錢罐，貯貝器上亦有瘤牛出現。此貯貝器記錄下周邊族眾向滇王納貢的歷史場景，鼓口位置，人物分7組，為首者盛裝佩劍，跟隨者牽牛背物。

國家博物館副研究館員翟勝利解釋，此貯貝器以社會財富的形式來被周邊部族交納給滇王，在一定程度上可以體現，牛在滇國整個貴族社會當中的喜愛程度，甚至有可能與當時的信仰、習俗有關係。

（央視）