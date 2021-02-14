北京故宮｜清代圖冊描繪牛耕場景　揭雍正嚮往漢族耕讀生活

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-14 18:08

中國作為農業大國，數千年來都用牛耕田、運物，與牛的關係非常緊密。收藏於北京故宮博物院的《胤禛耕織圖冊》，就描繪了清代勞動者耕作與蠶織的場景。

《胤禛耕織圖冊》是雍正（胤禛）登基前，由畫師仿照康熙帝御制的耕織圖冊精繪而成。圖冊現存52頁，6頁為未定稿，其餘46頁中耕圖、織圖各23頁，每幅畫上都有胤禛的親筆題詩，並蓋有「雍親王寶」和「破塵居士」兩方印章。

故宮博物院器物部研究館員王光堯稱，有人認為胤禛製作耕織圖冊是為了博得父皇康熙的好感，但胤禛即位後施政顯然是非常認同康熙帝的重農理念，而圖冊也反映出他對漢族人耕讀生活的嚮往。

清康熙二十八年（1689年），康熙帝南巡時觀覽到此圖，感慨萬端，遂命宮廷畫家重新繪製，並予以刊行推廣。王光堯認為，經過明末戰亂，清初農業極為蕭條，隨着平定三藩等大規模戰爭的結束發展農業生產，繼而促進人口增長、商業繁榮成為康熙帝的當務之急。因此，南巡歸來的康熙帝大力推廣耕織圖，有着重大政治歷史意義。

從《胤禛耕織圖冊》中可見，幾位女子儀態端莊，或攜孩童向田間勞作的胤禛送飯，或在門口等候歸人，或於豐收時節在旁協助，或踏青采桑，所有人其樂融融，享受勞動過程。

故宮博物院書畫部研究館員聶卉介紹，胤禛將自己和福晉的形象代入耕織圖冊中，其藩邸有嫡福晉那拉氏、側福晉年氏、格格鈕祜祿氏等人。至於近年因影視作品而出名的甄嬛是否與胤禛一同出現在「牛郎織女」畫面中，聶卉表示，依據現有材料已很難對胤禛之外的畫中人予以識別，但仍可從畫中看到胤禛闔家對耕織的推重與踐行。

雍正帝先農壇親耕圖。（人民日報）

據現藏於法國吉美博物館的雍正帝先農壇親耕圖顯示，雍正帝身穿明黃色朝服，手扶金色木犁，神情專注；兩位耆老在前牽黃色耕牛，兩位農夫躬身扶犁，順天府和戶部的官員跟隨在雍正帝身後播種。北京古代建築博物館陳列保管部副研究館員董紹鵬統計，在位13年的雍正帝一人在先農壇親耕次數就達12次，可見胤禛即位後仍重視農桑。

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北京故宮博物院近日推出全新版本的「故宮博物院藏品總目」，展示全部超過186萬件（套）院藏文物目錄實時檢索，包括繪畫、法書、碑帖、銅器、金銀器、琺瑯器、漆器、玉石器、雕塑、陶瓷、織繡、雕刻工藝、生活用具、古籍文獻、古建藏品等。

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（人民日報）