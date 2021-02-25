圓明園舊照背後的香港攝影師　賴阿芳曾創香港最早期照相館之一

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-25 17:03

北京圓明園周三（24日）於正覺寺最上樓舉辦發布會，令365張舊照得以重現。其實，在1860年英法聯軍之役中蒙受兵燹後，世界各地都有許多攝影師曾攜帶當時最先進的設備到遺址拍攝，當中包括來自香港的賴阿芳（Lai Afong，又名黎芳、華芳等），他創立的「華芳映相樓」位於香港皇后大道，是香港最早期的照相館之一。

史料記載，賴阿芳在1838年或1839年出生於廣東省肇慶府高明縣，後歸化於香港，最終於1890年4月19日在香港逝世，享年51歲。他被譽為是19世紀最重要的中國攝影師之一，可能早在1850年代末期便已活躍於攝影圈，並在許多城市成立了自己的照相館，包括上述於1857年開業「華芳映相樓」，其不但與外籍攝影師的照相館比鄰，更有外籍員工，作品得到同行肯定。

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人物肖像、世俗生活、風土人情、城市景觀、自然風景等皆在賴阿芳的攝影主題範圍，其盛名令他有機會為當時訪華的西方人拍照，而其照相館除了吸引顯赫的紳士名媛外，也不吝為最草根的黎民百姓服務。

1879年，賴阿芳在北京期間赴西郊的清漪園和圓明園遺址，拍下不少價值連城的影像，包括圓明園廓然大公景區的規月橋及雙鶴齋大殿等，其也是至今發現的最早的圓明園木質建築遺存照片。

值得一提的是，賴阿芳曾為有「中國巨人」之稱的清朝商人詹世釵拍下經典人像照，後者的身高流傳多個版本，包括2.44米、2.48米、2.6米等，最高版本達3.19米。他1865年經商期間巧遇對其感興趣的英國人，遂在對方聘請下於英國倫敦出道表演，隨後於歐洲各國、美國和澳大利亞巡迴演出。

賴阿芳曾為有「中國巨人」之稱的清朝商人詹世釵拍下經典人像照。（維基百科）

據悉，賴阿芳的攝影造詣完全學習於西方，但作品同時亦體現出深厚的傳統中國文人氣息，既借鑑了古代繪畫大師風格，也具藝術家的內在精神，高超的藝術鑑賞力得到曾在中國工作的蘇格蘭攝影師約翰·湯姆生（John Thomson）的大力讚揚。

據約翰·湯姆生在1875年《十載遊記──馬六甲海峽、中南半島與中國》中所形容，賴阿芳本身是個善良矮胖的漢人，但有着高雅品味且無比欣賞藝術，部分作品除了拍攝技巧彪炳，還因其藝術性的選擇而着稱，「他是我在中國旅行時遇到的所有本土攝影師中唯一的例外」。

（綜合報道）