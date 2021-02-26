內地2月電影票房破111.69億　刷新全球單一市場單月票房紀錄

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-26 12:40

內地電影市場近期在「春節檔」加持下表現火熱，據貓眼電影數據顯示，截至周三（24日）下午4時02分，內地今年2月的電影票房達111.69億元（人民幣．下同），不但創下中國電影市場單月票房新紀錄，更刷新全球單一市場單月票房紀錄。

報道指，除去受新冠疫情嚴重影響的2020年，中國電影市場歷年2月的票房分別達到2019年的111.63億元、2018年的101.47億元、2017年的61.7億元，而今年2月票房環比增加足足235%，遠超1月的33.29億元票房。而隨着春節檔最終以78億元的票房收官，今年中國電影市場票房破百億的時間，較去年早了230天。

就今年電影市場的走勢，中國電影評論學會會長饒曙光日前撰文表示，春節檔有其特殊性，春節檔觀影也有其特殊性，故不能以春節檔的表現，春節的票房走勢來衡量全年的市場表現和票房走勢。他又指，中國電影市場仍然是一個新興的電影市場，存在很多變量和變數且處於發展變化中，亦有一些目前還沒有看到的誤區、盲點；希望春節檔是為今年電影開了一個好頭，而非曇花一現的高點。

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（澎湃新聞）