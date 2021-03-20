多圖｜三星堆時隔35年再「開箱」　新出土黃金青銅象牙文物逐個睇

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-20 18:06

四川廣漢三星堆遺址發現於上世紀20年代末，自1934年首次發掘以後就長期停滯。後來四川省文物部門重新啟動三星堆遺址考古工作，1986年出土的青銅人像、青銅神樹、金杖等珍貴文物驚艷世界，考古工作者則推斷其年代相當於夏代晚期至商周之際。 時隔35年後，三星堆遺址於3月20日再次對外發布階段性成果。四川省文物考古研究院周六表示，2019年11月至2020年5月新發現6座三星堆文化器物坑，也稱「祭祀坑」。

在新發現的6座「祭祀坑」中，3、4、5、6號坑內已發掘至器物層，7號和8號坑正在發掘坑內填土，現已出土金面具殘片、鳥型金飾片、金箔、眼部有彩繪銅頭像、巨青銅面具、青銅神樹、象牙、精美牙雕殘件、玉琮、玉石器等500多件重要文物。

3月19日，文物考古專家在三星堆遺址考古發掘現場查看3號「祭祀坑」。（新華社）

一起來看看，三星堆遺址「開箱」新發現了哪些重要文物？

▼黃金面具及金器 ▼

+ 2 + 2 + 2

▼青銅器▼

▼象牙及象牙雕刻▼

▼玉石製品▼

▼絲綢製品殘留物▼

考古人員在「祭祀坑」的黑色灰燼中提取到了肉眼不可見的絲綢製品殘留物。專家表示，這是非常重要的發現，說明古蜀是中國古代絲綢的重要起源地之一。（新華視點）

在3月20日「考古中國」重大項目進展工作會上，三星堆遺址工作站站長雷雨提到考古發掘新發現的亮點時，特意提到了「絲綢」。據介紹，考古人員通過提取和技術分析，在祭祀坑灰燼裏面發現了絲綢的痕跡，並在青銅器表面發現了絲綢。

中國絲綢博物館研究館員周暘指出，祭祀是最隆重的活動，絲綢在祭祀場所發現，或代表這是溝通天地人神的媒介。另一方面，從絲綢之路的角度來說，這次發現的絲綢也為西南絲綢之路提供了考古學例證。

絲綢分析圖。（紅星新聞）

據悉，目前三星堆文化器物坑的現場考古挖掘工作仍在繼續。四川文物考古研究院原副院長陳顯丹表示，此次考古發掘出現的新器形，既反應了與中原文化有密切聯繫，也揭示了古蜀文化在文明交流中吸收融合為己所用的創新。

北京大學考古文博學院教授孫華則認為，三星堆「祭祀區」的新發現有助於解決長期懸而未解的學術問題，比如最基本的年代問題和性質問題。

（綜合報道）