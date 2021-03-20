三星堆｜新「祭祀坑」有助掌握場所情況　完整認識當時禮儀宗教

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-20 15:43

四川成都在周六（20日）召開「考古中國」重大項目工作進展會，會上通報廣漢市三星堆遺址的重要考古發現與研究成果，在新發現的6座「祭祀坑」內，現已出土黃金面具殘片、鳥型金飾片、金箔、眼部有彩繪銅頭像、巨青銅面具、青銅神樹、象牙等重要文物500多件。

「考古中國」重大項目工作進展會在四川成都召開。（新華社）

北京大學考古文博學院教授孫華介紹，過去只發現兩個坑，只是祭祀區的一部分，直言「我們根據這兩個坑已經寫出了數百篇論文，實際上很多論文可能都是錯誤的，不完整的，推論就可能走上歧路。」孫華指，今次勘探從2個坑增加至8個坑，並且對周圍都進行詳細的勘探，「那麼我們就較為完整的掌握了當時神廟或者是宗教場所（的樣貌），也有助於我們復原當時其內部的空間，就能知道當時的祭祀場所是怎麼一回事。」孫華認為，這一次勘探為完整認識當時的禮儀空間、宗教思想等提供非常重要的資源。

四川省文物考古研究院研究員、三星堆工作站站長雷雨則指，新發現的6座「祭祀坑」，與1986年發掘的2座「祭祀坑」，共同分布於三星堆城牆與南城牆之間三星堆台地東部，周圍分布著與祭祀活動有關的矩形溝槽、圓形坑和大型溝槽式建築等。新「祭祀坑」平面均為長方形，規模在3.5平方米至19平方米之間。目前，3號、4號、5號、6號坑已發掘至器物層，7號和8號坑正在發掘坑內填土。

三星堆遺址考古發掘現場的保護大棚以及其內的工作艙。（新華社）。

1號、2號發掘者、四川文物考古研究院原副院長陳顯丹透露，新「祭祀坑」與舊「祭祀坑」，坑型都為長方形，基本形制與朝向一致，出土文物種類相似，但前者有很多新器，形，同時坑的大小、深淺不同不一，文物各有側重，例如有些坑象牙多一些，有的坑大件青銅器較多。

陳顯丹進一步介紹說，此次考古發掘出現的新器形，既反應了與中原文化有密切聯繫，也揭示了古蜀文化在文明交流中吸收融合為己所用的創新。

按照「考古中國」項目計劃，下一步將繼續對新發現「祭祀坑」開展精細考古發掘與文物保護、多學科研究，並在「祭祀坑」的外圍勘探發掘，把握祭祀區的整體格局、形成過程，以期系統、全面地把握古蜀文明祭祀體系。此外，會將三星堆遺址納入整個川渝地區巴蜀文明進程研究體系，為進一步認識巴蜀文明內在特質和聯繫，探索中華文明「多元一體」起源發展和中國統一多民族國家建立和發展的文明化進程而努力。

（綜合報道）