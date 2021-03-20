三星堆｜新發現6座「祭祀坑」　出土巨大黃金面具殘片重約280克

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-20 13:16

位於四川廣漢市的三星堆遺址被譽為是「20世紀人類最重大考古發現之一」，所出土的世界最大青銅立人像（大立人）、高達3.95米的青銅神樹等文物舉世聞名。 官方在周六（20日）早上舉行「考古中國」重大項目工作進展會上通報，考古團隊在去年9月6日起，重啟對遺址祭祀區的考古，新發現6座三星堆文化的「祭祀坑」，現已出土黃金面具殘片、巨青銅面具、青銅神樹、象牙等重要文物500多件。 其中在新發現的五號坑有發掘出土大量黃金製品，甚至有一個獨特的黃金面具殘片。黃金面具殘片雖然只有半張，但已比在金沙遺址博物館中所保存的商周大金面具體量更大，後者是國內所發現的同時期最大的黃金面具。

其中在新發現的五號坑有發掘出土大量黃金製品，甚至有一個獨特的黃金面具殘片。（新華社）

據介紹，黃金面具殘片寬約23厘米、高約28厘米，重量約為280克，預計完整的總重量應該超過500克，比現時國內已出土的商代最重的金器「三星堆金杖」的463克更重。三星堆遺址祭祀區考古發掘領隊相關負責人指，如果能夠完整發現，將成為目前國內所發現的同時期最重的金器。

黃金面具殘片是方形面部、鏤空大眼、三角鼻梁及寬大耳朵，風格與此前三星堆所出土的黃金面罩和金沙大金面具風格十分相似。此外，黃金面具殘片相當厚，不需要任何支撐就可以獨自立起來。

金沙遺址博物館中所保存的商周大金面具。（視覺中國）

見證黃金面具發掘全過程的四川大學考古文博學院三星堆考古人員透露，他們是去年12月初進入到祭祀區開始開展發掘工作，5號坑開口距離地表深度約30釐米至40釐米。考古人員表示，發掘深度到50厘米左右時，文物開始逐漸展露。最開始出現的是一些小的穿孔金圓片，然後發現大量白色和灰黑色的碎片，通過成分分析等檢測方法鑑定為象牙，然後在5號坑中間偏西南位置，一塊比較大的金箔開始出現，「最初看到金箔的一角，大家都沒有太多的設想。」隨著考古人員用竹籤、竹刀和油畫筆刷子小心細致地清理金箔周圍的泥土，意外發現金箔所展現出來的體量愈來愈大，與周圍散落的小金圓片和殘碎的象牙形成鮮明對比。

考古人員小心細致清理金箔周圍的泥土，意外發現金箔所展現出來的體量愈來愈大。（川觀新聞）

金箔的整體至今1月上旬時已被完全發掘揭露，由於被折疊和擠壓，從外觀上看只是一塊皺巴巴的金箔。但經驗豐富的省文物考古研究院專家大膽猜測推斷應該並非普通的金箔，而是一件黃金面具，「之所以這樣推斷，是因為過去三星堆遺址已出土過幾件黃金面罩，而在5號坑中這塊靜靜安放著的金箔，雖然被折疊和擠壓，但一處凸出來的形狀與此前所發現的黃金面罩的鼻子形狀十分相似。」

考古人員初步檢測，黃金面具殘片含金量約為84%，與此前三星堆遺址所發現的金器的黃金含量相似。黃金面具殘片的一處邊緣有被燒毀融化的一些痕跡，目前推斷也是作祭祀使用。但由於黃金面具殘片的體量比人臉大的多，不大可能是佩戴，究竟具體是作何使用目前還無法得出准確結論，需要進一步的考古發掘和研究考證。

（綜合報道）