哪吒2｜2.18銅鑼灣舉行首映禮 全球總票房破120億
撰文：林芷瑩
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《人民日報》消息，創下多個內地票房紀錄的電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）將於2月18日晚上8時，在香港銅鑼灣舉辦首映禮。
《哪吒2》由餃子執導，可可豆動畫及光線彩條屋影業出品，該片將由東方影業、洲立影片、銀都機構及英皇電影共同負責香港及澳門的發行，四間發行公司旗下院線Cinema City、MCL、影藝及英皇戲院將協同排片，務求盡快將《哪吒2》帶給港澳觀眾。
據貓眼專業版數據顯示，截至2月17日，《哪吒2》總票房已突破120億元，並進入全球電影票房前十位。
《哪吒2》早前已在澳洲、新西蘭、北美、斐濟、巴布亞新幾內亞上映。當地時間2月14日，影片的預售票房和排片量均創下北美地區近20年華語影片新紀錄，部份影院甚至增設午夜場次以滿足觀眾需求。
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