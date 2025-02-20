《哪吒2》配樂畫龍點睛　侗族大歌、傳統樂器烘托意韻

《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）的票房已突破125億元人民幣，登頂全球動畫電影票房榜。除了劇情和動畫特效之外，配樂密鋪全片時長的80%-90%，烘托起整部電影的意韻，當中不少中國傳統音樂元素成為了畫龍點睛之筆。



伴隨着寶蓮盛開的畫面，侗族大歌空靈悠揚的吟唱給不少觀眾留下深刻印象。（微博圖片）

《哪吒2》中，伴隨着寶蓮盛開的畫面，侗族大歌空靈悠揚的吟唱給不少觀眾留下深刻印象，「有種洗滌心靈的力量」、「原來傳統音樂和現代藝術的結合可以如此美妙」。

據了解，侗族大歌有2500多年的歷史，是一種多聲部、無指揮、無伴奏的民間合唱形式，以「眾低獨高」的複調式多聲部合唱為主要演唱方式。從歷史故事到生活禮儀，侗族人以歌代言、以歌傳情、以歌記事。

2006年，侗族大歌被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄；2009年，聯合國教科文組織將其列入人類非物質文化遺產代表作名錄。

《哪吒2》原創音樂製作人楊芮介紹，創作時，為了表現東方神話神聖的感覺，他將目光鎖定在了少數民族合唱團上，「侗族大歌的音色明亮又內斂，最大的特點是能模擬自然界的聲音，和寶蓮盛開的故事情節非常貼切。」

侗族大歌有2500多年的歷史，是一種多聲部、無指揮、無伴奏的民間合唱形式。（微博圖片）

傳統民族樂器塤。（影片截圖）

隨後，楊芮專程赴貴州深山，與侗族歌者舞樂蟬歌樂團一起排練。當大家拿起譜子第一次吟唱的時候，楊芮就表示，「聖潔又不失煙火氣，跟我創作時腦補的聲音是一樣的。」

最終，他將金屬打擊樂器與侗族歌者空靈、奇幻的音色融合，讓這個神話故事別具韻味。侗族大歌那種自然的生命力與電影中的奇幻故事相輔相成，賦予了影片一種「仙氣」的氣質。

而負責電影原創音樂的朱蕓編介紹，《哪吒2》的主旋律中用了八支嗩吶來推進故事，與第一部相呼應。

嗩吶是具有代表性的中國傳統民族管樂器，傳統嗩吶有《百鳥朝鳳》等經典曲目。嗩吶藝術也被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

《哪吒2》中，哪吒是力量的代表，他的叛逆、執着以及不知天高地厚的勁頭，隨着高亢的嗩吶聲被一起釋放，一下子將觀眾拉入情境，也將情緒推向高點。再加上西樂團的合奏，「氣勢一下就起來了」，更加烘托出神話故事的恢宏與神秘。

嗩吶。（影片截圖）

天元鼎緩緩下沉時，配樂為蒙古族呼麥。（影片截圖）

此外，配樂使用的樂器方面，還包括多種傳統民族樂器，譬如東海龍王敖光第一次變換成人形，導演要求這場戲既要體現出龍王一代梟雄的氣概，又要帶着父親的慈祥。音樂創作團隊選擇了弦樂與合唱，營造恢宏的氣勢，還加入了中國傳統樂器簫，來體現父愛的溫潤細膩。

不只敖光，其他龍王每個都有自己的專屬配樂，成為講故事的關鍵一環。西海龍王敖閏是一個心機深沉的角色，配樂選用了吟唱；南海龍王敖欽強壯有力，配樂選擇了京劇武場的鑼鼓點搭配電子脈衝音，鼓點一響，龍爪出擊的力道仿佛能撕裂銀幕；北海龍王敖順的敏捷狡詐，則用交響樂團的賦格曲中搭配悲愴的二胡來突出。

在天元鼎緩緩下沉時，不少觀眾被配樂震撼，直呼「頭皮發麻，汗毛直立」。據了解，這裏用到的是呼麥。呼麥又稱喉音唱法，是一個歌手純粹用自己的發聲器官，在同一時間里唱出兩個及以上聲部的獨特演唱形式。2009年，蒙古族呼麥被列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄。

《哪吒2》的原創音樂團隊介紹，天元鼎在這段劇情中有「邪」的概念，當它緩緩下壓，猶如遠古獸音的低沉呼麥響起，極具穿透力，能營造出邪惡又莊重的聽感。