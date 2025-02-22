哪吒「鬧海」有原型地？　這城市是「出生地」沒爭議

動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《 哪吒2》）掀起熱潮，此際多個城市「認領」哪吒鬧海的原型地和故里，到底哪個最有根據呢？無論如何，這個城市是「魔童」的「出生地」，應該沒爭議.....



故事源自《封神演義》

《哪吒之魔童降世》已成為史上票房最高華語片。圖為電影海報。（網上圖片）

有人會說，哪吒是神話傳說人物，他「鬧海」的故事來源主要是明代神魔小說《封神演義》，似乎都與歷史和真實世界沒有很直接關係。確實如此，但《封神演義》作者許仲琳創作之際，是否從某個地方景物得到靈感呢？

因為曾經盛產海蚌而得名的蚌埠市，是安徽省北部樞紐，人口300多萬，有不錯工業基礎。《哪吒2》2025年正月初一在內地上映，該市轄下的固鎮縣政府幾天後即刊發了文章，稱《封神演義》一些情節，參考自當地更早出現的志書。

安徽蚌埠固鎮吸引到不少哪吒迷慕名而來。（網上圖片）

文章舉出多個例子，諸如小說中的哪吒是從「肉球」而來，與志書所述一名叫陳摶的神仙驚人相似。

文章說《封神演義》提到哪吒降生於陳塘關，七歲戲水於九灣河，引發與龍王的爭鬥。而在固鎮縣的劉集鎮，流經的澮河共有九道大灣，正有九灣河之名，志書上對此早有記載，而九灣南岸至今仍有「陳塘渡」，相傳便是陳塘關舊址。

天津也有「風火輪」？

天津是「認領」哪吒故里的城中，綜合實力最強的一個。（網上圖片）

文章又提到，志書稱當地相傳河裏有深潭，「有龍蟄焉」，後來「龍」為民眾所屠。相關記述，與小說中哪吒大戰青、白二龍的情節相似。所以文章認為，固鎮便是「哪吒鬧海」原型地。

事實上，2025年《 哪吒2》、2019年《哪吒之魔童降世》（《 哪吒1》）上映之時，甚至比此更早的時候，聲稱是哪吒「故里」、「家鄉」的城市，已不止蚌埠一個。

中國不少地方有陳塘關，天津就認為真正的陳塘關就在其河西區。（網上圖片）

天津是中國四個直轄市之一，東臨渤海，西靠首都北京，目前常住人口1,300多萬，工商業實力不凡，發射「天宮」太空站的長征五號火箭，就是在天津製造；空中客車（Airbus）的一些A320客機，亦在天津總裝。

這座北方大城除了造火箭、飛機，還有「風火輪」嗎？真的有。

全國十多個陳塘關

中國不少地方有陳塘關，天津方面認為真正的陳塘關就在其河西區。圖為天津的「哪吒小鎮」的裝飾。（網上圖片）

天津的依據是，哪吒傳說在此十分盛行，且哪吒「出生地」陳塘關在天津。沒錯，和蚌埠一樣，天津同樣有陳塘關；它現在叫陳塘莊。

有了陳塘關，也要九灣河。天津方面認為，當地在九河下梢，海河彎曲迴轉，又是連着「東海口」，與《封神演義》中提到的九灣河十分近似。

哪吒也要「上戶口」和「辦身份證」?（視覺中國/當代中國授權）

在蚌埠發文的同一天，天津文旅在社交平台發聲：「別搶了！哪吒天津人！小孩哥姓名，哪吒，天津陳塘（今河西陳塘莊）人，小學在讀。」

中國叫陳塘關或類似名稱的地方，據報有十餘處之多。四川宜賓市南廣鎮的陳塘關，當地人說那才是真正的「哪吒故里」和「鬧海」原型地。

鬧海地點是長江？

宜賓人認為哪咤鬧海，鬧的就是宜賓的長江，而龍太子的龍脊石還在陳塘關下的江面。（網上圖片）

以名酒五糧液聞名的宜賓市，地處四川省中南部，金沙江自西向東橫貫市境，並有岷江匯入；在岷江匯入後，金沙江改稱長江，故宜賓有「萬里長江第一城之稱」。

宜賓流傳着不少哪吒傳說，市內翠屏區有哪吒祖廟，還有哪吒洞......可是，宜賓地處內陸，離海足有一千多公里，哪吒怎麼「鬧海」呢？當地人認為，「鬧海」之處，其實是在附近的長江。

澳門哪吒廟始建於1888年，在著名景點大三巴附近。（網上圖片）

另外，號稱是「哪吒故里」、「出生地」的地方，還有四川江油、河南南陽等，而建有哪吒廟的地方則更多，澳門大三巴附近亦有一座，到底哪個地方與哪吒最有淵源呢？

有網民說，某些地方借《哪吒之魔童鬧海》熱潮推廣旅遊業，不難理解，所以不必「較真」，喜歡就去旅遊「打卡」便是了。

為甚麼會是成都？

《哪吒之魔童降世》上映後，「可可豆動畫影視」亦成了網紅打卡點。（視覺中國/當代中國授權）

不過，說四川省會成都市是「魔童」的「出生地」，應該最沒有爭議了。

為甚麼？看資料會知道，《哪吒之魔童降世》、《哪吒之魔童鬧海》的製作公司「可可豆動畫影視」，還有製作鏈上多家關鍵企業，就在成都天府長島數字文創園裏，影片的導演餃子（楊宇）也生活在成都。

有「蓉城」別稱的成都，常住人口已突破2,000萬，比很多國家還要多。該市經濟發展迅速，服務業、工業等發達，「殲-20」和其中一款最新的第六代戰機便來自成都。

哪吒原是印度神話人物，其父親是四大天王之一的毗沙門天王。圖為山西晉中資壽寺的毗沙門天王像。（視覺中國/當代中國授權）

而很多人此前未必知道的是，成都近年還是中國主要動漫產業基地，除了《哪吒》電影，風靡全球的電競遊戲《王者榮耀》都出自這座「慢活」城市。

最後一提，有民俗專家認為，哪吒最早應該是印度的神話人物，是四大天王之一──北方護法毗沙門天王的兒子，其形象是隨着佛教文化東傳而來到中國。或許，哪吒「祖籍」該是印度。

豎立在成都金融城的哪吒雕塑十分搶眼。（視覺中國/當代中國授權）

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