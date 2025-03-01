人均GDP拋離「北上廣深」　全國第一的鄂爾多斯在哪裏？

內地傳媒常會報道各城市經濟排名，此際總有人好奇，人均GDP排名第一的，是一個叫鄂爾多斯的「四線城市」。鄂爾多斯到底在哪裏？她如何致富？



鄂爾多斯近半土地是沙漠

鄂爾多斯一些沙漠已開發旅遊，圖為因為「沙子會唱歌」而聞名的響沙灣。（網上圖片）

先來定位：鄂爾多斯在內蒙古西南部，黃河「几字彎」內側，距自治區首府呼和浩特西南200公里，距首都北京500多公里。在蒙古語中，鄂爾多斯是「眾多宮殿」的意思。

該市面積有8萬多平方公里，接近半個廣東省大小，但庫布其沙漠和毛烏素沙地佔了其面積接近一半，境內還有大片用作放牧的草原，所以常住人口不多，2025年初只有220多萬。

另外，鄂爾多斯地處內蒙古，但約9成居民是漢族，蒙古族佔比不到一成，這人口結構與「走西口」有一定關係。「走西口」是清代至民國初年一次「移民潮」，大批漢人因為生計，遷到現今內蒙西南部墾荒。

話說回來，鄂爾多斯歷史相當悠久，可是20世紀末之前，她只是經濟落後的小地方，人們就算知道有個地方，或許想到的也僅有羊絨，因為中央電視台黃金時段曾有「鄂爾多斯羊絨衫，溫暖全世界」的廣告。

羊絨是山羊最接近皮膚的絨毛，價錢遠高於一般羊毛；在香港，它有一個源自英文之譯名──「茄士咩」。

成吉思汗陵為鄂爾多斯標誌

成吉思汗陵在鄂爾多斯的伊金霍洛旗，是遊客必到之處。（網上圖片）

那時也有人會想到成吉思汗陵。沒錯，蒙古帝國開國君主成吉思汗的陵墓就在鄂爾多斯，且一直是該市重要標誌，儘管很多人認為這只是一座衣冠冢。

學生們亦應該知道鄂爾多斯，惟所知的或許是課本上的鄂爾多斯高原，不是一座城市，因為鄂爾多斯2001年才改用現名，以往當地叫伊克昭盟，其城區是東勝。

為甚麼後來的鄂爾多斯會「暴富」？答案是自然資源。內地媒體說，讓鄂爾多斯揚眉吐氣，是「羊煤土氣」。

「羊煤土氣」助鄂爾多斯致富

鄂爾多斯煤炭資源極為豐富，這是其致富主因。（網上圖片）

「羊」是剛才提到的羊絨，鄂爾多斯羊絨製品產量佔了全球產量四分之一；「煤」是煤炭，當地七成地方地下有煤層，儲量佔全國六分之一；「土」是廣泛用於工業的高嶺土，鄂爾多斯有全國二分之一儲量；「氣」是天然氣，該市探明儲量又佔全國二分之一。

踏入21世紀，中國經濟高速發展，對自然資源需求猛增，雖然期間煤價曾因調控而波動，但聚寶盆上的鄂爾多斯沒受太大影響，經濟規模仍不斷增加，期間不單是「煤老板」，多數居民腰包也鼓起來。

鄂爾多斯人有多富？2011年有傳媒報道，有居民說當地資產不足300萬元（人民幣，下同）的算是「窮人」，而該市的豪車數量比的士還多。

當然，鄂爾多斯千億級的經濟規模，遠未追上萬億級的「北上廣深」等城市，但當地人口少，計算下來人均GDP便很高，相關排名也不斷攀升，此後這個「四線城市」更連年高踞榜首。

鄂爾多斯拋離「北上廣深」

鄂爾多斯因為人口少，計算出來的人均GDP就很驚人。圖為鄂爾多斯街頭，小圖為2024年的人均GDP排名榜。（網上圖片）

2025年2月的媒體報道顯示，排名第一的鄂爾多斯，2024年人均GDP達到28.65萬元，是全國平均水平近3倍。「北上廣深」當中與她最接近的，是排第三位的北京，只有22.8萬多元，相差不是一點半點；上海和深圳分別排第五和第七，人均GDP分別為21.6萬多元和20.6萬多元。

排第二是哪個城市？是以往曾登上榜首的「五線城市」新疆克拉瑪依，該市和鄂爾多斯一樣屬資源型城市，其「特產」是石油。廣州呢？她還排不進前十。

順帶一提，鄂爾多斯2004年開始興建大規模、現代化的新城區──康巴什，新區一度很少居民入住、十室九空，被形容為「鬼城」。不過有報道稱，康巴什經過多年發展，情況大有改變，並已成為鄂爾多斯的新形象。

最後補充一點，鄂爾多斯是內地人均GDP最高城市，但放眼全中國，該市排名要稍稍後退，排她前面的有香港和澳門。

鄂爾多斯康巴什是沙漠上建起來的新城，現在整個城區已成為4A級景區。（視覺中國/當代中國授權）

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