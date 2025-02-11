廣東21市2024年GDP出爐　深圳排第一增速達5.8%　廣州落後近6千億

近日，廣東省21個城市的2024年經濟數據公布，深圳以36801.87億元（人民幣，下同）的GDP，和5.8%的增速均排全省第一，而廣州的GDP與深圳的差距已拉大至近6000億元。



廣州的GDP與深圳的差距已拉大至近6000億元。（視覺中國）

以GDP增速來看，10個城市的增速超過全省平均水平3.5%，分別是深圳（5.8%）、東莞（4.6%）、惠州（4.2%）、汕尾（4%）、雲浮（4%）、揭陽（3.9%）、清遠（3.8%）、中山（3.7%）、潮州（3.7%）、梅州（3.6%）。當中，深圳都市圈的深圳、東莞、惠州GDP增速包攬全省前三，而廣州都市圈的廣州（2.1%）、佛山（1.3%）GDP增速分別位列全省倒數第四和第三名，增速最低的是汕頭市，僅為0.02%

從GDP總量看，深圳（36801.87億元）、廣州（31032.5億元）、佛山（13361.9億元）、東莞（12282.15億元）4個萬億級經濟大市，經濟總量佔全省達到六成，「第五城」惠州GDP突破6000億元，大灣區城市中山GDP突破4000億元，重新超越粵西城市茂名，排名全省第八。

有分析認為，深圳的GDP遙遙領先，主要受益於工業和出口拉動。深圳市政府過去幾年一再強調「工業立市」，穩住製造業基本盤成為深圳經濟發展的主基調。2024年，深圳規模以上工業增加值按年增長9.7%，增速是全省的兩倍多，有望連續三年保持「全國工業第一城」地位。

深圳的GDP遙遙領先，主要受益於工業和出口拉動。（新華社）

主要行業大類中，處於支柱地位的電子信息行業表現依舊亮眼，規模以上計算機、通訊和其他電子設備製造業增加值增長11.0%。深圳市工信局預計，2024年全市戰略性新興產業增加值超1.5萬億元，佔GDP比重進一步提升至近45%。

同時，作為外向型經濟城市，深圳GDP受外貿表現的影響也很明顯。2024年，深圳進出口總額首次突破4萬億元，進口、出口均創歷史新高，時隔9年後重返內地「外貿第一城」，出口實現內地城市「32連冠」。

同樣受益於電子信息行業的回暖，東莞的工業生產和外貿亦取得相對不錯的增長，對其GDP拉動明顯，增速從2023年的全省倒數第一躍升到全省第二。

深圳鹽田港。（新華社）

具體來看，2024年，東莞規模以上工業增加值按年增長6.9%。支柱產業中，電子信息製造業增加值增長14.8%。從產品產量看，智能手錶、路由器、充電樁、集成電路、工業機器人、智能手機等產品產量分別增長61.5%、46.8%、41.1%、35.8%、21.7%、10.9%。

另一方面，東莞的外貿進出口正持續回暖。2024年，東莞外貿進出口總額13880.4億元，按年增長8.3%，增速比前三季度提高1.8個百分點。

不過，相對深圳和東莞而言，廣州和佛山2024年的GDP增長則遜色很多，這也直接導致廣東去年整體GDP增速不及全國平均水平。廣州、佛山的經濟發展動能與深圳、東莞截然不同，以燃油車、泛家居等傳統產業為主，在新舊動能轉換之際，傳統產業對經濟的拉動逐漸乏力，而規模尚小的新興產業尚未成為支柱，產業調整對這兩個城市的衝擊也更明顯。

近年來，廣東東莞堅持製造業當家，聚焦「科技創新+先進製造」。（新華社）

廣州的支柱產業中，汽車製造業增加值按年下降18.2%。根據廣汽集團產銷快報，2024年公司汽車產量按年下降24.21%至191.66萬輛，汽車銷量按年下降20.04%至200.31萬輛，創下近五年新低。燃油車市場式微，也讓廣州丟失汽車產量冠軍的寶座。2024年，深圳憑293.53萬輛的新能源汽車產量，問鼎「中國汽車第一城」。

佛山在去年同樣面臨工業負增長的困境，規模以上工業增加值按年下降1.9%，其中重工業增加值按年下降4.1%，這也導致第二產業僅增長0.2%。同時，作為外貿型城市，出口是拉動佛山經濟的重要引擎，但受複雜的國際環境影響，佛山傳統產業面臨較大外需壓力。

根據廣州海關數據，2024年，佛山出口額下降了20.5%，其中機電產品出口額下降9.4%、傢私及其零部件下降21.1%、陶瓷產品下降29.4%、塑膠製品下降43.4%。