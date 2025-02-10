清遠高鐵站附近突發山火　火勢燃燒猛烈　官方：暫未影響鐵路行車

2月9日，廣東省清遠市清遠高鐵站附近發生山火。當地消防部門表示，截至9日晚11時許，當地仍在持續救火中，山火暫未影響到鐵路行車系統。



山火就發生在清遠高鐵站和洲心站背後的山上。（微博帳號＠了子孓）

山火就發生在清遠高鐵站和洲心站背後的山上。（微博帳號＠了子孓）

9日晚間，有網民發影片稱，清遠高鐵站附近發生山火。影片顯示，一輛列車正在行駛，後面不遠處的山頭正燃起大火，火線蜿蜒 。還有網民介紹，山火從9日下午開始燃燒，「少了好久了，又乾又有風」，因此蔓延的很快。

清遠站附近的一名居民稱，山火是從山的東邊燒過來的，下午四五點的時候燒到了另一邊，他們才看到火情。目前現場已經有救援力量正在撲救，山火對他們的生活暫時沒有影響。

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綜合內媒報道，山火發生在清遠南峽山附近，有市民拍攝影片顯示，山火燃燒位置距離高鐵站清遠站及輕軌站洲心站較近。對此，鐵路部門回應表示，暫未影響鐵路行車系統，有工作人員在高鐵站駐守。鐵路售票軟件12306亦顯示，2月9日當日清遠站、洲心站列車班次均正常發車。

清遠市應急管理部門表示，山火距離高鐵站較遠，目前高鐵站未受到影響、仍在正常運行。山火起火點在源潭鎮，不靠近居民區，目前當地已集中全市救援力量撲救山火，暫未造成人員傷亡。山火具體發生時間還不清楚，後續官方將會發布具體的情況說明。

清遠近幾個月來天氣乾燥，1月2日，清遠市應急管理局曾發布信息稱，2024年10月以來全市降水較常年顯著偏少71%，其中12月以來全市基本無降水，目前全市大部已出現中度以上氣象幹旱，全市森林火險紅色預警已生效15天並將持續。幹旱和高火險形勢持續，極易引發森林火災。