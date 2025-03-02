哪吒故里是哪？　出生地、太乙真人修仙洞府都在此

作為哪吒文化的發源地之一，被譽為「哪吒故里」的四川宜賓擁有不少與哪吒相關的景點，像是哪吒的出生地、太乙真人的修仙洞府等，每一處都大有來頭。事不宜遲，讓我們立即跟隨「魔丸」的腳步，一同尋訪四川宜賓吧！



翠屏山哪吒行宮 全國唯一哪吒祖廟

位於宜賓城區西隅的翠屏山，是著名的城市森林公園，在這個山色秀美、古木葱鬱的地方中，原來坐落了全國唯一一座哪吒行宮。

哪吒行宮坐落於宜賓翠屏山腰，於1991年重建，占地約2,000平方米，由山門、太子殿、哪吒洞組成。（視覺中國/當代中國授權）

在哪吒行宮太子殿内，哪吒神像造型栩栩如生。（視覺中國/當代中國授權）

相傳，哪吒行宮内的哪吒洞距今已有3,000年歷史。（視覺中國/當代中國授權）

哪吒行宮位於翠屏山腰，占地約2,000平方米，依山勢而建，由山門、太子殿、哪吒洞三部分組成，相傳是哪吒自刎後，托夢於母親殷夫人，在翠屏山重塑金身並修建行宮而建。

哪吒行宮内，隨處可見斗拱雕梁、飛簷翹角、寶頂凌霄，布局古色古香；殿内哪吒神像造型栩栩如生，山頂上還建有哪吒師父太乙真人的神像，各種熟悉的臉孔頓時映入眼簾，相信倍感神奇！

南廣鎮陳塘關龍脊石 是敖丙的龍骨？

雖然在《哪吒2》中，哪吒和龍太子敖丙是並肩作戰的好朋友，但在古代神話小説《封神演義》中，兩人卻是敵對的關係。

故事中，哪吒大鬧東海，擊敗敖丙後將其龍骨棄於海中，當中所提到的「海」就是宜賓的長江，而敖丙的龍骨，就是南廣河與長江交匯處的龍脊石。

圖中可清晰見到分布於宜賓南廣河與長江交匯處的龍脊石。（網上圖片）

在《封神演義》中，哪吒大鬧東海並擊敗敖丙，當中的「海」就是宜賓的長江。（歐小易📷@小紅書/當代中國授權）

哪吒擊敗敖丙後，將其龍骨棄於宜賓長江中，龍骨就成為了南廣河與長江交匯處的龍脊石。可見圖中的石塊猶如龍脊。（歐小易📷@小紅書/當代中國授權）

值得一提的是，哪吒的出生地陳塘關原來也在附近，如今就叫南廣鎮，古時候是西南邊陲少數民族通往巴蜀的必經之地。

雖然中國叫陳塘關或類似名稱的地方，據説有十餘處，不過人們都普遍認為真正的「哪吒故里」就是南廣鎮。

天池公園 哪吒以荷花重塑肉身之地

距離南廣鎮約14公里，坐落了一座風景優美的城市公園，名為天池公園，占地約2,500米，種有多種花木，一年四季都能欣賞不同花卉，當中又以碩大的荷花著稱。

原來天池公園的荷花和哪吒也有莫大關係！

天池公園位於宜賓城區西郊，距離哪吒出生地陳塘關約14公里，是哪吒重塑肉身的地方。（視覺中國/當代中國授權）

天池公園占地約2,500米，種有多種花木，像是荷花、海棠、楓葉、臘梅等，四時花繁，環境優美。（視覺中國/當代中國授權）

天池公園中的「哪吒還身閣」，是宜賓著名哪吒文化地標之一。（Birkey@小紅書/當代中國授權）

在《哪吒2》和《封神演義》中，太乙真人以蓮藕、荷葉為哪吒重塑肉身，所用到的荷花就來自天池公園，哪吒也在這裏練就三頭六臂的本領，因此公園内還建有「哪吒還身閣」傳承哪吒文化。

七星山金光洞 太乙真人的修仙洞府

在四川宜賓，有一個可以包攬全市面貌的好去處，那就是七星山。

七星山位於宜賓市區南岸約4公里處，和天池公園相連，總面積約28.5平方公里，這裏森林茂密，種有逾79科154種植物，且有多座峰巒，自然形成許多狹窄的山口，地貌奇特。

除了森林景觀，七星山上亦坐落着許多引人入勝的人文景觀，像是明代建造的黑塔，不過要數最廣為人知的一定是太乙真人的修行之地——金光洞，同時，這裏也是哪吒從師太乙真人學道的地方。

宜賓七星山，相傳是太乙真人修道的地方，山上坐落着一座明代黑塔，與東山白塔遙相呼應。（視覺中國/當代中國授權）

除了七星山，在太乙真人的故鄉江油也有一座金光洞，坐落於乾元山上，是江油的旅遊名勝之一。（視覺中國/當代中國授權）

四川綿陽江油乾元山金光洞哪吒祖庭風景。（視覺中國/當代中國授權）

除了宜賓，相傳是太乙真人故鄉的四川綿陽江油，同樣也有一座金光洞，位於乾元山上，不過到底哪個金光洞才是真的倒也不用太考究，畢竟只是神話傳説，大家喜歡哪個就去打卡便是了！

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