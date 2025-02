哪吒2究竟是在「吸乾」還是「活化」中國電影市場？

在經歷了20多天的「高開瘋走」後,《哪吒之魔童鬧海》(以下簡稱《哪吒2》)的單日票房終於在本周有所回落。然而,即便如此它依舊一騎絕塵,牢牢把控著近六成的排片,貢獻著近九成的票房。



在內地,無論是上週的新片《美國隊長4:勇敢新世界》(Captain America: Brave New World)、《花樣年華》,還是本週的新片《你的顏色》、《詭才之道》上映後均毫無聲息。拿不到多少排片,自然就沒辦法給年度票房多貢獻。

隨著《哪吒2》官宣密鑰延期至3月30日,一種新的論調漸漸冒出水面——《哪吒2》在票房上的過於一騎絕塵,以及它所引發的一系列社會效應,將「吸乾」中國電影。

《哪吒之魔童鬧海》宣傳海報

點圖放大看更多《哪吒之魔童鬧海》劇照:

於是,《影視獨舌》向身邊的好朋友,包括但不限於導演、編劇、宣讀、影城經理、影評人、媒體人、行業觀察者、影迷等進行了詢問,讓他們在「吸乾」與「激活」兩大對立論調之間做個選擇。結果在26個受訪對像中,只有3位明確選擇了「吸乾」,佔比約一成。他們3位分別是電影宣傳、影城經理、資深媒體人。明確選擇「激活」的有12位,多為電影從業者。另外有11位和DeepSeek一樣選擇做個中立派。

接下來,我牽了一個線,讓「吸乾派」和「激活派」就一些衍生問題辯論一下。由於發言散亂,且部分人出現了倒戈現象,所以以下發言均為兩派的匯總,不對號具體受訪者。

今年的總票房能超過去年嗎?

在這個問題上沒有大分歧。激活派一致認為今年的總票房必超去年,甚至有人認為能超越前年的549.19億。中立派和吸乾派也都認為今年總票房能超過去年,但大都表示不會超過太多,至少不會超過前年。只有一位吸乾派表示不看好今年的總票房超過去年。

而當問到今年總票房在去掉《哪吒2》後,是否能超過去年這個問題時,幾乎所有受訪者都表示不看好。

影城靠《哪吒2》就能吃飽了?

激活派普遍認為,遇到《哪吒2》這樣二十年難遇的持續高上座率爆款,至少可以救活電影產業的終端——影城。然而,吸乾派裡的影城經理卻表示,大家過於樂觀了。即便《哪吒2》火熱到如此程度,影城依然無法「一片吃半年」。以她從業的影城來算,《哪吒2》目前的收益其實只夠覆蓋2-3個月的營運成本。況且有些影院去年還有虧損要填補。因此,如果《哪吒2》下線後遲遲不出現下一部爆款,那戲院很快就會再次陷入困境。中立派裡的產業觀察者指出,雖然話說出來不好聽,但只有「爛片」都能賣出兩三億的票房,才說明電影市場被真正「啟動」。看電影和看一部爆款電影,從消費行為的本質上是不同的。市場活躍與品質提升並不對等。活躍的市場應該是總量大、包容度高。

《哪吒2》的虹吸效應會持續多久?

活化派對《哪吒2》的虹吸效應普遍比較樂觀,認為只是春節檔及後續的一個月左右。吸乾派則普遍認為會持續很長一段時間。《封神第一部》創下了5次延長密鑰的紀錄,從2023年7月20日首映到2024年1月19日下映,總上映時長達了半年。於是吸乾派裡便有人斷言,《哪吒2》能一直上映到六一兒童節。那麼,這段期間的清明檔和五一檔,誰敢來碰?吸乾派裡的宣發人員透露,許多原本計劃在今年二、三、四月上映的國產新片,已經暗地裡紛紛撤檔了。目前還硬著頭皮上的,要嘛是引進片、要嘛是重映片、要嘛是對票房無欲無求的小成本。

吸乾派裡的影城經理講述了現在排片所面臨的現實困境。由於《哪吒2》在工作日已經出現了空場,所以她挪了一部分給新上映的《美國隊長4:勇敢新世界》和《花樣年華》。結果隔壁影城只多十場《哪吒2》,就在平均上座率和總票房多出一倍。這就導致影城經理現在不敢輕易地把《哪吒2》的排片分給新片。本週新片只能去分上週新片的排片。這生存環境的慘烈程度,可想而知。

另一個延長虹吸效應的事,是出現了以前很少見的單位包場。以平常的市場規律,平日單日票房下降了,週末也會隨之下降。可《哪吒2》不是。別看本週平日的單日票房已經降到2億以下,可到了週末立即暴漲到5億多。只要還有這種週末小井噴存在,《哪吒2》的高排片就不會被撼動。有票房訴求的新片就只能按兵不動。

接下來,最看好哪部國產新片?

面對這個不是辯題形式的問題,很多人的第一反應都懵了一下,甚至不少人反問:

有哪些啊?

在查找了待映片單後,即便是激活派,也有不少表示給不出答案,或直接甩出遠在天邊的《流浪地球3》和《哪吒3》。目前2025年已定檔國產影片裡,貓眼想看數破萬的影片,離我們最近的是3月7日上映的《多幸運遇見你》。已定檔的大製作只有5月30日的動畫片《時間之子》、7月31日的《731》、10月1日的《熊貓計畫2》。

於是,能給予回覆的人,選擇的更多的是一些傳聞中影片。其中出現最多的是文牧野導演的《歡迎來龍餐廳》,理由是主演為沈騰。其次是漫改武俠片《鏢人》,理由是主演為吳京。再次是陳可辛導演的《醬園弄》,理由是主演為章子怡。最後是管虎導演的《東極島》和劉偉強導演的《水餃皇后》,理由是主演為朱一龍和馬麗。有被提及的還包括大鵬導演的《長安的荔枝》、路陽導演的《刺殺小說家2》、饒曉志導演的《無名之輩2》,理由都是較為知名的IP。可見,知名主演和口碑IP,是大家普遍覺得能在「後哪吒時代」衝擊票房的保證。

荷里活電影在內地會繼續遇冷嗎?

荷里活電影已經連續兩年內地沒有破10億的作品出現了。今年《哪吒2》帶動的「升國旗」情緒,為荷里活電影在內地的前景又蒙上了更厚的陰影。吸乾派裡的那位媒體人,最大的立論點便是網友圍繞《哪吒2》玩梗玩出的眾多以偏概全、帶有拉踩性質的言論,對中國電影傷害極大。如果這種情緒持續一段時間,那麼荷里活電影在內地就不是「不行」,而是要「垮掉」。

荷里活大片是內地票房產出的一支重要組成,如果後續的《米奇17號》(Mickey 17)、《A Minecraft Movie》(我的世界大電影)、《白雪公主》(Snow White)、《職業特工隊:死亡清算下集》(Mission: Impossible – The Final Reckoning,又譯「碟中諜8:最終清算」)《史迪仔》(Lilo & Stitch,又譯「星際寶貝史迪奇」)、《侏羅紀世界:重生》(Jurassic World: Rebirth)、《馴龍記》(How to Train Your Dragon,又譯「馴龍高手」)、《超人》(Superman)、《創:戰神》(Tron: Ares)都像《美國隊長4:勇敢新世界》這一點毫無存在感的話,那一整個票房必將難以存在。

不過激活派和中立派都認為抵制荷里活的情緒,不會延續太久。 《美國隊長4:勇敢新世界》的票房不濟,很大原因還在於自身口碑差。後續荷里活電影,尤其是《A Minecraft Movie》、《史迪仔》、《馴龍記》這樣的合家歡影片,如果能在口碑上立得住,票房應該不會太低。

中國電影被「啟動」的契機何在?

儘管吸乾派能舉出數據來描繪《哪吒2》的虹吸效應有多可怕,但激活派依然相信未來會更好。這種信心主要來自,《哪吒2》捅破了業界對票房天花板的想像,必然會大幅提振業界信心。其中最直接受惠的便是待映及正處於製作和籌備中的動畫電影項目。中國動畫產業這幾年對世界級的努力追趕,終於被大眾所看見。

《哪吒2》的成功,也讓人們更聚焦在好內容本體,而不再去糾結創作者的身分。未來電影業可能會迎來一波「不拘一格降人才」。此外,電影對流量明星的依賴,會進一步降低。被高片酬明星牽著鼻子走的創作,可能會減少。大量30-39歲的中低頻觀眾重返戲院,讓電影重回全民文化消費選擇。這些人對戲院觀影體驗的認可,有機會轉化為再次走進戲院的動力。電影也有機會一舉衝破資訊繭房,成為更多人在推播機制下的一塊興趣拼圖。

《哪吒2》票房一騎絕塵所引發的虹吸效應,必然會為中國電影帶來一段不會太短的陣痛。在未來很長一段時間裡,國產新片可能都會被觀眾拿來和《哪吒2》進行本不必要的比較,從而難以獲得合理的口碑和票房。可是當中國電影能以此為契機,剔掉腐肉、清掉惡瘡,用紮實的好作品回應觀眾重新投來的喜愛,那就一定是個被「激活」的新面貌。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載,微信公眾號:dusheme】