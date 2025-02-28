大美嶺南｜佛山賢魯島上演煙花無人機秀　《哪吒2》角色穿越而來

2月22日晚，佛山南海里水賢魯島上舉行煙花匯演，羊城晚報《大美嶺南》走進璀璨煙花之夜，「七彩祥雲」「流星雨」「天空之門」等浪漫畫面輪番上演，美不勝收。作為壓軸「彩蛋」，《哪咤之魔童鬧海》中的多個角色穿越次元壁而來，腳踏風火輪、手持火尖槍的「哪咤」威風凜凜，引起全場驚嘆，為整場視覺盛宴畫上了華麗的句號。



無人機擺出哪咤造型

賢魯島位於廣佛交界，隔江與廣州市白雲區相望，面積約7.8平方公里，曾是一個偏居一隅的小島。全島被西南湧、白泥水道、流溪河所環繞，島內河網縱橫，至今保持著較為原生態的模樣。島上有魯崗和賢僚兩個村，世代以農業生產為主。其中，賢僚古村有著600多年的歷史，村中魚塘遍布，竹林蒼翠，屋舍儼然，現存承流巷、由義巷、長樂巷等13條古巷道。

賢魯島田園風光

江水從賢魯島緩緩流過

安靜的村居

航拍賢僚村

2015年，賢魯島的沈寂被打破。當年，里水鎮啟動「美村計劃」，與此同時，賢魯島生態旅遊度假區開始建設。2016年起，里水鎮在島上打造了四大主題花海和多個景觀節點，並建成了13.8公里環島綠道、環島自行車驛站和賢魯島遊客服務中心等配套設施。2017年起，「我和春天有個約會」徒步活動在島上舉行，賢魯島一炮而紅。

俯瞰島內籃球場

有600多年歷史的賢僚古村

油菜花已盛開

在賢魯島騎行的小朋友

近些年來，賢魯島以「生態花島、水鄉人家」為主題，運用花卉塑造生態大環境，融入農田肌理與嶺南水鄉風情，不斷打造集歷史人文體驗、花卉遊賞、休閒娛樂於一體的生態旅遊度假區。環島騎行，龍舟體驗，賞花、露營、摘果……賢魯島的「打開」方式日益豐富多樣。

村居環境宜人

古村色彩斑斕的墻畫

似乎所有島嶼都有一種魅力與魔力——置身其上，四面環水，遠離喧囂，心境自然而然發生變化，塵世間的紛擾隨之淡去。於是，散步時，步伐不由自主地放緩；用餐時，更能嘗出食材的美味……而賢魯島作為兩市交界、三江環抱之島，則更加特殊，仿佛一處隱世江鄉。正是在這樣的環境中，人們常能找到自己的獨立空間，找回內心的平和與包容。

賢僚戲台

江面來往的運輸船

去年11月，里水鎮與廣東海豚灣大劇院有限公司完成簽約，粵港澳大灣區首個以大型煙花秀為主題的沈浸式文旅體驗項目由此落地賢魯島。合作雙方將以「焰火特色」為創作藍本，形成「煙花+文旅」的創新融合模式，推動賢魯島和里水鎮文旅產業蓬勃發展，並吸引文化藝術人才聚集創新創業。

「有人放煙花，有人追晚風」。隨著煙花秀的常態化舉辦，賢魯島將成為一個動靜相宜、充滿多元體驗的旅遊目的地，為每一位遊客提供心靈滋養。

周末的賢魯島人氣十足